Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Negli ultimi decenni il cambiamento delle relazioni sociali e degli scambi di pensieri e stati d’animo, frequentemente affidati ai social network e ai messaggi virtuali, ha apportato un senso di profonda solitudine e di mancanza di comunicazione delle emozioni e dei sentimenti, sostituendo il “senso dell’ascoltare” con l’espressione di giudizi fini a se stessi, privati del rispetto degli altri. Ecco quindi il bisogno di individuare una modalità in cui poter attivare progetti comuni per collaborare insieme, con la possibilità di non essere più soli, ma di riuscire a “invecchiare tra amici”. Attraverso il co-, modello abitativo che rifugge la classica struttura tra inquilini, le persone che scelgono di farne parte sono tutte di pari livello, hanno origini e storie personali completamente diverse le une dalle altre e si uniscono tra loro senza principi ideologici alle spalle. ...

TutteLeNotizie : Co-housing, il nuovo modo di abitare favorisce ambiente e amicizie. E alleggerisce il… - Cascavel47 : Co-housing, il nuovo modo di abitare favorisce ambiente e amicizie. E alleggerisce il portafoglio… - ilfattoblog : Co-housing, il nuovo modo di abitare favorisce ambiente e amicizie. E alleggerisce il portafoglio -