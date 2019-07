Clima | il riscaldamento non è mai stato così veloce negli ultimi 2000 anni | l’allarme

Clima - riscaldamento globale : l’Islanda ricorda il primo ghiacciaio scomparso con una targa : Un memoriale e una targa commemorativa per Okjokull, il primo dei 400 ghiacciai islandesi scomparso a causa del riscaldamento globale , sarà inaugurato il 18 agosto a Borgarfjorur da un gruppo di scienziati islandesi e statunitensi e dai residenti. Un secolo fa ricopriva 15 km quadrati di una montagna dell’Islanda occidentale, con uno spessore di 50 metri, ora, Okjokull ha una superficie superficie di 1 km quadrato e non è profondo più di ...

Clima - il riscaldamento globale galoppa. Il caldo potrebbe davvero non lasciarci scampo? : Il peggio dell’ondata di calore sembra sia passato. Resta da vedere come andrà il resto dell’estate e speriamo bene. In ogni caso, con il riscaldamento globale che galoppa, sapevamo che le ondate di calore si sarebbero fatte più pesanti e più frequenti ed è esattamente quello che sta succedendo. Peggio che in Italia è andata in Francia, dove il record di temperature ha toccato più di 45°C al sud, vicino a Montpellier. In India, poi, sono ...