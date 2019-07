City | estesa la partnership con Nissan | Guardiola ambasciatore

Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Manchester– IlFootball Group (CFG), gruppo proprietario del Manchester, ha esteso la suaglobale conin un accordo che vedrà l’allenatore Pepdiventareufficiale del marchio automobilistico. L’accordo garantisce il prosieguo della collaborazione della casa automobilistica giapponese con le formazioni maschili e femminili del Manchester, … L'articololacon

CalcioFinanza : #ManchesterCity, estesa la partnership con #Nissan: #Guardiola ambasciatore - noitsirene : RT @cyruseyes_: 'Noi crediamo che tu non debba pagare per le cose essenziali. Per favore usali se ne hai bisogno.' Questo è quello che c'è… - xcblanchett : RT @cyruseyes_: 'Noi crediamo che tu non debba pagare per le cose essenziali. Per favore usali se ne hai bisogno.' Questo è quello che c'è… -