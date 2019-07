Cinema per Roma | Zingaretti | auguro buon lavoro a Laura Delli Colli

Sacha Biazzo premiato al BasilicataCinema Movie Award per Bloody Money : “Miglior documentario” : Va a Sacha Biazzo, autore dell'inchiesta video "Bloody Money" per Fanpage.it, il Basilicatacinema Movie Awards per il “Miglior Documentario Investigativo”. Stasera a Potenza la premiazione, quando saranno anche proiettate le 7 puntate del lavoro: "La crescita culturale deve avvenire anche attraverso il buon cinema d'Autore".Continua a leggere

Fatebenefratelli : a Isola Cinema Roma per raccontare nascita : Roma – Serata aperta al pubblico dell’Ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina all’Isola del Cinema – Spazio Tevere, mercoledi’ 24 luglio, ore 21.30, per parlare di nascita e genitorialita’, con la proiezione gratuita del film ‘Aprile’ di Nanni Moretti. L’Ospedale dell’Isola Tiberina – 4.000 parti registrati ogni anno e punto di riferimento per il territorio – ...

Avengers : Endgame supera Avatar al box-office : il film è nella storia del Cinema! : Avengers: Endgame supera Avatar – Il Marvel Cinematic Universe è ufficialmente nella storia del cinema… Avengers: Endgame ha superato Avatar al botteghino internazionale ed è il film con il miglior incasso di sempre! Durante il panel dedicato agli Avengers al San Diego Comic-Con 2019, Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios ha dato l’annuncio che i fan, gli attori e tutto il team ... Leggi tuttoAvengers: Endgame supera ...

Tutto pronto per Nation Award Premio Cinematografico delle Nazioni 13esima edizione : E’ Tutto pronto ormai per il 21 luglio al Teatro Antico di Taormina, dove verrà consegnato il Premio Cinematografico delle

5 E’ Il Numero Perfetto con Servillo - il fumetto di Igort ad agosto al Cinema. Ecco il trailer : Debutto come regista per il fumettista cagliaritano Igort.5 è il Numero Perfetto con Servillo arriva nelle sale italiane il 29 agosto a distanza di diciassette anni dalla pubblicazione della graphic novel di cui è adattamento. La O1 distribution ha rilasciato il trailer ufficiale. Siamo nella Napoli degli anni Settanta e il sicario in pensione Peppino Lo Cicero (Toni Servillo) decide di tornare nel giro dopo l’omicidio del figlio. Ad ...

Migliori siti per trovare recensioni dei film in uscita al Cinema : Vuoi andare a vedere un film al cinema ma vorresti conoscere il parere degli altri utenti prima di andare ad acquistare il biglietto? Puoi affidarti ai siti di recensioni film online per scoprire se il film in uscita al cinema (ma anche in TV o su DVD/Blu-ray) merita di essere visto o no. Le recensioni […] Migliori siti per trovare recensioni dei film in uscita al cinema

Un piccolo passo per l’uomo - una grande storia per il Cinema : ecco tutti i migliori film alla scoperta della luna : Alcuni passi sono più importanti di altri. Questo lo sappiamo bene, soprattutto grazie a quel 20 luglio di 50 anni fa, in cui l’uomo posò per la prima volta piede sull’affascinante suolo lunare. Satellite, riferimento, ha ispirato e continua ad ispirare artisti, innamorati e, non ultimo…il cinema. In occasione di questo anniversario importante, Universal Pictures Home Entertainment Italia ha deciso di dedicare il mese di luglio alla luna, ...

Una Ragazza per il Cinema : a Torino finale regione Piemonte : Continuano con successo le selezioni e le finali regionali, del concorso nazionale, unico nel suo genere, “Una Ragazza per il

Rassegna Cinema verrà aperta da Giudice Di Nicola e Gosciu : Roma – Apre domani sera alle ore 21 nei giardini di via Giovanni Castano a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, la Rassegna ‘R-Estate a Tor Bella – Notti di Cinema in Piazza’, una tre giorni di Cinema dal 17 al 19 luglio promossa da: Osservatorio per la Sicurezza e la Legalita’ della Regione Lazio, Associazione Libera, Alice nella citta’ – Sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, ...

Amazon Prime Day 2019 - tre cofanetti di capolavori del Cinema da non perdere : Dalla mezzanotte di lunedì 15 luglio è scoccata l’ora dell’Amazon Prime Day 2019, con tantissime offerte disponibili fino alle 23.59 del 16 luglio. Due giorni di sconti, per approfittare dei quali bisogna essere abbonati ad Amazon Prime (per i nuovi clienti c’è anche la possibilità di accedere con un mese di prova gratis). Tra promozioni e affari di ogni tipo, abbiamo rovistato nel settore che preferiamo, quello dell’home video, alla ricerca di ...

La perla del Tirreno premia il talento italiano : Antonio Cabrini alle “Giornate del Cinema Lucano a Maratea” : Non solo Cinema, spettacolo e cultura all’undicesima edizione delle “Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata”, che si terranno dal 23 al 27 luglio nella suggestiva perla del Tirreno. Durante la serata del 24 sarà premiato l’allenatore ed ex calciatore Antonio Cabrini, Campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982. Cabrini, uno dei più grandi talenti italiani di ogni tempo, si è ...

“Welcome Home” Riccardo Scamarcio - Acquaroli e Bellagamba per il Cinema italiano : Welcome Home, un cast italiano d'eccezione George Ratliff dirige un cast italiano d’eccezione nel suo film “Welcome Home” uscito al cinema questa settimana. Al centro del thriller i protagonisti Aaron Paul (Bryan Palmer) e Emily Ratajkowsky (Cassie Ryerson) insieme al nostro Riccardo ...