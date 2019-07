Cicloturismo e bikepacking | come prepararsi al meglio per la vostra vacanza in bicicletta

Fonte : oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2019) L’estate è alle porte e con essa la voglia di evadere, cercare mete lontane dallo stress quotidiano per ritrovarci finalmente non piùimpiegati, mapersone. Abituati all’era digitale, dove tutto è immediatamente (o quasi) alla portata di tutti, utilizziamo il periodo delle ferie estive per allentare i ritmi ed esplorare con lentezza il mondo intorno a noi, che spesso guardiamo, ma raramente osserviamo. Laè chiusa da tempo nel garage a prendere polvere e allora perché non prendere un paio di cose, gonfiare le ruote e partire con lei? Con pochi accorgimenti, un bagaglio leggero e la forza delle vostre gambe potreste scoprire anche a poca distanza da casa degli universi del tutto unici e particolari. In Italia ilè un settore in costante espansione e, seguendo prevalentemente un asse sud-nord, nell’ultimo quinquennio ha quasi raddoppiato le ...