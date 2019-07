Chiara Ferragni e Fedez in vacanza | dopo il relax di lusso in Umbria li aspettano la

Chiara Ferragni - Fedez e la foto di famiglia in partenza per le vacanze. Ma c'è l'attacco degli haters : Chiara Ferragni in partenza per le vacanze con Leone e Fedez. L'influencer più famosa del mondo si trova con la famiglia in Umbria per trascorrere qualche giorno di relax in una cornice...

“Adesso basta”. Chiara Ferragni - la foto con Leone fa infuriare : fiume di polemiche : Non c’è giorno in cui Chiara Ferragni non sia al centro delle polemiche. L’influncer italiana più famosa nel mondo ha scatenato ancora una volta un dibattito sui social. Neanche a dirlo, oggetto del contendere, il piccolo Leone già una star planetaria prima di compiere 2 anni. Stavolta, la colpa, se di colpa si può parlare, sono le lacrime di Leone. Chiara Ferragni è infatti partita oggi per le vacanze in compagnia del marito Fedez e del ...

“Adesso basta”. Chiara Ferragni - la foto con Leone fa infuriare : fiume di polemiche : Non c’è giorno in cui Chiara Ferragni non sia al centro delle polemiche. L’influncer italiana più famosa nel mondo ha scatenato ancora una volta un dibattito sui social. Neanche a dirlo, oggetto del contendere, il piccolo Leone già una star planetaria prima di compiere 2 anni. Stavolta, la colpa, se di colpa si può parlare, sono le lacrime di Leone. Chiara Ferragni è infatti partita oggi per le vacanze in compagnia del marito Fedez e del ...

Chiara Ferragni - la foto super sexy per festeggiare l’inizio delle vacanze : Chiara Ferragni supersexy in acqua per festeggiare l’inizio delle vacanze. Dopo vari impegni lavorativi in giro per il mondo, la fashion blogger ed influencer oggi inizierà un lungo periodo di viaggi e relax in compagnia della famiglia. Chiara Ferragni, insieme al marito Fedez e al figlio Leone, inizierà un vero e proprio tour: prima l’Umbria, poi la Sicilia e infine Ibiza. Per festeggiare l’inizio delle vacanze, Chiara ...

Chiara Ferragni massacrata dai social : “Leone ha le pa**e piene di te e delle tue foto” - : Sandra Rondini L'influencer è stata duramente attaccata per aver costretto suo figlio Leone a posare per le foto da postare su Instagram nonostante piangesse a dirotto Chiara Ferragni oggi non ha avuto nemmeno il tempo di postare il ritratto di famiglia che la vede con il marito Fedez e il figlio Leone posare per l’obiettivo mentre, in tenuta casual, con sneaker e calzoncini, saluta i suoi follower prima di partire per le vacanze, ...

Chiara Ferragni - ennesima polemica : Leone piange - raffica di insulti : Chiara Ferragni è finita di nuovo al centro delle polemiche per una foto che ha postato poco prima di partire per le vacanze con la sua famiglia. L’immagine in questione ritrae la moglie di Fedez con il piccolo Leone tra le braccia ma ciò che ha scaturito la tempesta di critiche è che il piccolino

Chiara Ferragni - Leone in lacrime : scoppia la polemica : Chiara Ferragni e Fedez in partenza per le vacanze. L’influencer criticata per una foto con il figlio Il web, a volte, sa essere davvero pesante e Chiara Ferragni ne sa qualcosa. La celebre influencer italiana, o per un motivo o per un altro spesso e volentieri finisce nel mirino delle critiche. A muovere dei commenti […] L'articolo Chiara Ferragni, Leone in lacrime: scoppia la polemica proviene da Gossip e Tv.

Chiara Ferragni - la foto super sexy per festeggiare l'inizio delle vacanze : Chiara Ferragni supersexy in acqua per festeggiare l'inizio delle vacanze. Dopo vari impegni lavorativi in giro per il mondo, la fashion blogger ed influencer oggi inizierà un lungo...

Chiara Ferragni - la foto sexy per festeggiare l'inizio delle vacanze : Chiara Ferragni supersexy per festeggiare l'inizio delle vacanze. Dopo vari impegni lavorativi in giro per il mondo, la fashion blogger ed influencer oggi inizierà un lungo periodo di...

Chiara Ferragni - la foto sexy per festeggiare l'inizio delle vacanze : Chiara Ferragni supersexy per festeggiare l'inizio delle vacanze. Dopo vari impegni lavorativi in giro per il mondo, la fashion blogger ed influencer oggi inizierà un lungo periodo di...

Non mi vogliono trasformare in Chiara Ferragni! Naike Rivelli e la richiesta per il chirurgo : La controversa figlia di Ornella Muti spiazza tutti su Instagram, presentandosi da un noto chirurgo estetico e facendo una strana richiesta. “Sono venuta qui per chiedere se è facile o difficile trasformarmi in Chiara Ferragni!” ... così Naike Rivelli nella breve clip condivisa sui social. Ne nasce un divertente siparietto con il dottore Silvio Smeraglia e la sua assistente alla Smeraglia Luxury Clinic, dopo il quale la figlia di Ornella ...

Chiara Ferragni e il compleanno del cane : è polemica sul web - : Ludovica Marchese Il 21 luglio l'amato bulldog francese di Chiara Ferragni ha compiuto nove anni con tanto di festeggiamenti su Instagram. Ma i fan non ci stanno: “Siamo al limite della follia” La famiglia di Chiara Ferragni non è al completo senza Matilde, la french bulldog star di Instagram che vive con loro, tra Los Angeles e Milano, dal 2010. E che proprio ieri, 21 luglio, ha compiuto nove anni. Chiara l’ha festeggiata con una ...

Lato B al vento e mini perizoma. Chiara Ferragni senza limiti : tutti ‘stesi’ : È una Chiara Ferragni internazionale quella che pubblica sul suo profilo Instagram (o dovremmo dire sul suo posto di lavoro) l’ultima rovente foto: “Holidays with the whole family start tomorrow: Umbria, Sicily and then Ibiza #TheFerragnez Leo was so tiny a year ago”. La famiglia vip, insomma, continua la sua estate e domani partiranno per un itinerario tutto italiano tra entroterra e mare per poi volare nella capitale del divertimento. Stiamo ...

Making the cut - Chiara Ferragni giudice dello show di moda di Amazon Prime : L’imprenditrice ed influencer italiana Chiara Ferragni si prepara a cimentarsi in un ruolo inedito, ovvero quello di giudice all’interno di Making The Cut, una trasmissione di moda prodotta da Amazon Prime di cui vi parliamo meglio subito dopo il salto. Making the cut, anticipazioni Chiara Ferragni si inserisce nella squadra dei giudici e ospiti già precedentemente annunciata tra cui si annoverano: la top model Naomi Campbell, ...