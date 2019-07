Chi è Veera Kinnunen | la ballerina che ha rubato il cuore di Dani Osvaldo

Fonte : gossip.fanpage

(Di mercoledì 24 luglio 2019)è l'insegnante di "Ballando con le stelle" di cui l' ex calciatore,, si è perdutamente innamorato. La33enne ha una carriera importante alle spalle, durante la quale ha collezionato, in coppia con Stefano Oradei, numerosi riconoscimenti importanti. I due, partner anche al di fuori della pista da ballo, si sono lasciati proprio per l'arrivo del concorrente brasiliano.

LadyNews_ : Chi è #VeeraKinnunen? Età, biografia e vita privata della ballerina di #Ballando con le Stelle - tryagainsole : @Methamorphose29 In realtà non erano sposati Stefano e Veera. Ma poi chi siamo noi per giudicare? - JaggerJonathan : @SorellaBaderla @MARICAVICCHIOLO @GiusCandela E chi ti dice che mi piace la gnocca?Commento superficiale. Ho guarda… -