Chi è Boris Johnson il nuovo leader dei Tory e posizione Europa

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Tobias lascia Boris e lui gli Chi ede di sposarlo! : Per amarsi hanno dovuto lottare contro tutto e tutti, a partire dai propri genitori. Eppure, dopo mille peripezie, nei prossimi episodi italiani di Tempesta d’amore per loro arriverà il momento di un happy end che sembrava ormai destinato a sfumare. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Boris Saalfeld (Florian Frowein) e Tobias Ehrlinger (Max Beier)! Ecco dunque cosa ci attende nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda da noi in ...

Layla Powell - Chi è la nuova fidanzata di Boris Becker : Boris Becker è di nuovo campione a Wembley, ma questa volta in ambito sentimentale: proprio lo stadio in cui l’ex atleta ha collezionato tre vittorie è la cornice per la sua prima uscita ufficiale con la nuova fidanzata. 51 anni lui, 31 lei, “Bum Bum” (come veniva chiamato il tennista) si è presentato al terzo giorno del torneo 2019 con Laya Powell, modella britannica nonché nuova fiamma di Becker. L’ex campione di tennis (in curriculum 49 ...