Che fine faranno gli 80 euro del bonus Renzi secondo la riforma fiscale targata Lega

Carta reddito di cittadinanza 2019 : Che fine fanno i soldi non spesi : Hai fatto domanda di reddito di cittadinanza 2019 e ricevuto da poco la relativa Carta prepagata (RdC card) da Poste italiane (gestore della Carta)? Non sai cosa, ma soprattutto come, utilizzare la tua Carta? Hai paura che un utilizzo difforme rispetto alle norme previste possa comportare la decurtazione, o addirittura la decadenza del beneficio stesso? Le tue preoccupazioni sono in un certo senso fondate, in quanto – oltre ai numerosi limiti ...

Tour de France mai visto - adesso 3 tappe epiChe sulle Alpi al confine con l’Italia ma c’è l’incubo del caldo : Il Tour de France più pazzo della storia recente del ciclismo si deciderà sulle Alpi, con tre tappe epiche al confine con l’Italia tra Giovedì 25, Venerdì 26 e Sabato 27 Luglio. Tre giornate che si prospettano memorabili per il percorso durissimo che gli organizzatori hanno scelto di proporre quest’anno alla Grand Boucle, che adesso riparte da Nimes con una tappa per velocisti nella giornata di Martedì 23. Sarà decisiva per la ...

«Temptation Island 2019» : Che fine faranno le coppie di quest’anno? : Ilaria e MassimoJessica e AndreaKatia Fanelli e Vittorio CollinaNicola e SabrinaDavide Scarantino e Cristina IncorvaiaArcangelo e NunziaSiamo arrivati all’ultimo atto, quello in cui Filippo Bisciglia chiederà ai membri di ogni coppia se vorranno lasciare Temptation Island da soli o separati. E, a giudicare dalle premesse, il lieto fine arriverà per pochi. Dopo l’addio di Nunzia e Arcangelo, protagonisti di un doppio falò che ha visto ...

Juve - Sarri : 'Penso Che la società da qui alla fine del mercato farà qualcosa in entrata' : In queste settimane sicuramente la Juventus agirà sul mercato sia in entrata che in uscita. Infatti, in alcuni reparti i bianconeri hanno alcuni esuberi e dunque è lecito attendersi delle partenze, ma è possibile che ci sia anche qualche entrata. Ieri dopo la partita contro il Tottenham Maurizio Sarri ha fatto il punto sul mercato della Juve: "Penso che la società da qui alla fine del mercato farà qualcosa in entrata". Dunque il tecnico dei ...

FaceApp - allarme sicurezza : Che fine fanno le foto? : Ogni scatto potrebbe essere archiviato nei server e utilizzato. In molti si stanno interrogando sulla questione privacy. Basta un clic ed ecco visi e chiome riempiersi di rughe e capelli bianchi. Da quando il tormentone FaceApp - l'applicazione che invecchia e ringiovanisce i volti - è tornato a impazzare sul web, molti si sono interrogati sulla questione privacy, sollevando dubbi sulla sicurezza dell'app. Ogni scatto, infatti, potrebbe ...

La finestra per il voto non è chiusa - ma è difficile Che si arrivi alla crisi di governo : La finestra per il voto anticipato non è ancora chiusa anche se la strada della crisi è impervia. È evidente che rispetto a giovedì sera c'è stato un tentativo di abbassare le tensioni da parte di Salvini e Di Maio. Tuttavia i nodi restano sul tavolo. Così i dubbi della Lega, riferiscono fonti parlamentari del partito di via Bellerio, su come muoversi. Il ragionamento del vicepremier è legato ancora alla possibilità o meno di continuare con ...

Corridori a fine gara mangiano barrette energetiChe date dall’organizzazione - vomitano e stanno malissimo - cosa è accaduto è sconvolgente : In Cina, a Qingyuan, si è tenuta una maratona a cui hanno partecipato centinaio di atleti. A fine corsa , man mano che arrivavano al traguardo l’organizzazione passava loro un kit che conteneva diverse cose tra cui delle barrette alla frutta che riportavano sulla confezione la scritta “idratazione extra”. I Corridori, pensando si trattasse di barrette energetiche, le hanno mangiate ma in realtà quello che stava distribuendo ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Il Soros di Russia. L’ideologia conta più dei rubli. Chi è Malofeev, l’oligarca russo diventato anche in Italia nodo centrale del soft-power

Katy Perry sulla fine della faida con Taylor Swift : “Spero Che le persone possano imparare da questo” : Ha raccontato come hanno fatto pace The post Katy Perry sulla fine della faida con Taylor Swift: “Spero che le persone possano imparare da questo” appeared first on News Mtv Italia.

Ue - Zanni (Lega) : "Ursula e popolari ci hanno chiesto il sì Ma ecco perché alla fine abbiamo votato no". Intervista : Intervista di Affaritaliani.it al presidente leghista del neonato gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo. "La Lega non ha mai dichiarato che avrebbe supportato la candidata. abbiamo deciso di non votare Von der Leyen perché sono troppe le differenze fra il suo programma... Segui su affaritaliani.it

Impazza FaceApp… ma attenzione alla fine Che faranno le vostre foto : Da qualche giorno gli utenti social hanno riscoperto un’App che aveva già appassionato moltissimi internettauti nel 2017, anno della sua comparsa. Si tratta di FaceApp, l’applicazione per applicare filtri ed effetti alle foto della propria faccia, che sta trasformando tutti i nostri contatti – o quasi tutti – in anziani attraverso il foto ritocco. E poi che fai, non la condividi la foto? Certo che si e così bacheche su ...

Salvini avverte M5s : “Mancanza di fiducia anChe personale - finestra elettorale sempre aperta” : Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, lancia da Helsinki un chiaro avvertimento ai suoi alleati di governo del Movimento 5 Stelle e a Luigi Di Maio: "C'è mancanza di fiducia ora, anche personale". Il segretario del Carroccio non esclude neanche il ritorno al voto, facendo riferimento alla finestra elettorale: "La finestra è sempre aperta".

Che fine hanno fatto le rocce di Luna raccolte dagli astronauti di Apollo 11? Tanti furti e misteri in tutto il mondo [FOTO] : Il presidente Usa, Richard Nixon, donò i frammenti di una roccia riportata sulla Terra dagli astronauti dell’Apollo 11 e 17 (la prima e l’ultima missione Lunare) a 135 Capi di Stato stranieri e a 50 Stati americani, come segno della buona volontà statunitense: erano le cosiddette pietre Lunari dell’amicizia. Alcune delle rocce Lunari sono conservati in musei ed istituzioni scientifiche, di tante altre la Nasa ha perso le ...