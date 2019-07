Caserta | Asl truffata per 1 | 8 milioni | arrestati primario e moglie | sorella di ex boss

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Facevano comprare all’ospedale macchinari e materiale medico solo per avere tangenti dalla ditta disposta a pagare, dalla quale ottenevano anche vacanze gratis a Capri e a Ischia. Lo spaccato che emerge dall’indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e del Nas dei Carabinieri mette in luce il sistema di corruzione all’interno della clinica dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di, dove un intero reparto era “piegato” all’interesse privato delAngelo Costanzo e del Centro di analisi gestito dallaVincenza Scotti, con esami di laboratorio fatti ai clienti privati del centro o erogati gratuitamente a parenti e amici di dipendenti, macchinari e materiale medico acquistato senza una reale necessità ma solo per avere tangenti dalla ditta disposta a pagare, farmaci trafugati in ospedale e distribuiti ...

