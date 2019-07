Campi Flegrei | “esiste un importante pericolo tsunami nel Golfo di Napoli” | onde di 30

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Un’eruzione sottomarina del supervulcano deipotrebbe produrre unodi 30 metri in grado di colpire gravemente le aree costiere popolate, come Pozzuoli e Sorrento, affermano gli scienziati. Modellando eruzioni al largo, i ricercatori sono stati in grado di dimostrare che glipotrebbero rappresentare un rischio per l’area. Gli esperti credono, dunque, che il Piano di Emergenza Nazionale per idovrebbe essere aggiornato di conseguenza. Isono un complesso vulcanico composto da 24 crateri ed edifici. Molti di questi si trovano sott’acqua neldi Pozzuoli. Il vulcano ha eruttato per l’ultima volta nel 1538, quando ci fu la formazione di un nuovo vulcano, il Monte Nuovo. Isono stati attivi per 60.000 anni, con la caldera che si è formata durante due grandi eruzioni esplosive. Diversi studi recenti hanno indicato che ...

Notiziedi_it : Jazz in Vigna: musica, cibo e vino nei vigneti dei Campi Flegrei - giornaleprociv : - Caldo, produzione miele crolla del 41% @ilmessaggeroit - Stromboli l`eruzione infinita diventa show @repubblica… - tvCampiFlegrei : Terza edizione dell'evento Quarto pizza in piazza ?? il 28 luglio spettacolo di cabaret con il mitico GIANNI MARINO… -