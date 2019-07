Caldo | sale l’allerta | da mercoledì a venerdì 13 città da bollino rosso

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Sta per entrare nel vivo la terza, intensa ondata di calore di quest’estate 2019. Nelle prossime ore le temperature si rialzeranno sull’Italia, con picchi in Pianura Padana e sul medio e alto versante tirrenico. Tredici lecontrassegnato daldel ministero della Salute. L’apice della canicola africana è atteso tra oggi,24 e26 luglio, in particolare in Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, regioni di Nordovest e vallate interne della Sardegna. Lepiù calde in assoluto saranno: Firenze, Terni e Ferrara con picchi di 39-40°C; Alessandria, Vercelli, Novara, Pavia, Cremona, Lodi, Mantova, Bolzano, Trento, Rovigo, Vicenza, Verona, Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna, Siena, Arezzo, Grosseto, Viterbo e Frosinone 37-38°C; Torino, Asti, Cuneo, Milano, Bergamo, Como, Varese, Sondrio, Padova, Perugia e Roma, con valori compresi tra ...

