Caldo eccezionale in Europa | punte di 40°C in Francia | 35°C sul mar del Nord

Caldo eccezionale in Israele : raggiunti i 50°C nella depressione del mar Morto : Un'ondata di Caldo eccezionale sta interessando l'Israele da diversi giorni, tanto che sta facendo registrare temperature estreme e in qualche caso mai registrate prima d'ora. Insomma l'estate dei...

In Alto Adige Caldo eccezionale - superata la soglia di ozono : Con l’aumento della temperatura e dell’insolazione negli ultimi giorni in Alto Adige sono salite le concentra­zioni di ozono. Nella giornata di domenica 30 giugno è stata superata la soglia di informazione di 180 µg/m³ presso quattro stazioni di misura , e precisamente: a Egna alle 22 e alle 23 (massima concentrazione oraria 182 µg/m³), a Laives alle ore 21 (concentrazione oraria 182 µg/m³), a Cortina sulla strada del vino (campo sportivo) dalle ...

Caldo eccezionale : si sfiorano i 10°C sulla vetta del Monte Bianco! : L'ondata di Caldo storico che sta colpendo l'Europa, capace di far cadere svariati record storici specie in Francia, non sta risparmiando nemmeno la nostra penisola ed in particolar modo il nord...

Caldo eccezionale in Italia : almeno 5 le vittime al centro-nord : La pesante ondata di Caldo africano che sta avvolgendo l'Italia centro-settentrionale sta assumendo contorni drammatici : la rovente giornata di giovedi, quando la colonnina di mercurio ha superato i...

Germania - ondata di Caldo eccezionale : uomo si chiude nudo nel frigo di un supermercato : Un’ondata di caldo eccezionale sta colpendo in questi giorni la Germania, con la colonnina di mercurio che sfiora i 40 gradi. E così, la gente si sta attrezzando con i più svariati rimedi, come un uomo che si è chiuso completamente nudo in un frigo del reparto surgelati di un supermercato nel Nord Reno-Westfalia. Il gesto del 32enne, forse appunto spinto dalla voglia di trovare refrigerio dall’afa, non è sfuggito ai diversi avventori del ...

Meteo : Caldo africano eccezionale verso l'Italia. Oltre 40°C al nord imminenti : Vi abbiamo presentato in questo articolo l'eccezionale ondata di caldo che l'Europa si appresta a vivere nel corso della settimana, ondata che potrebbe far cadere diversi record storici di caldo su...

Previsioni Meteo : in arrivo ondata eccezionale di Caldo africano : Questo finesettimana, come avevano previsto gli esperti, il tempo è e sarà un po’ ballerino, con forti temporali e violente grandinate al nord. Ma dalle ultime Previsioni Meteo ecco che dalla prossima settimana assisteremo all’arrivo di un’ondata eccezionale di caldo africano. Il sito IlMeteo.it avverte che già da lunedì 24 giungo si scatenerà “l’inferno africano con temperature oltre 40 gradi”, ma andiamo a scoprire i dettagli e quanto durerà ...

Il meteo del weekend : dalla tempesta di temporali al Caldo eccezionale : Sabato sulle zone Nord della Penisola si abbatterà una tempesta di temporali, ma da domenica arriva il caldo africano. Un weekend che toccherà gli estremi, tra tempeste di temporali e ondate di caldo eccezionale. È quello che ci aspetta, dal Nord el Sud della nostra Penisola.-- Il team de iLmeteo.it avverte che, già a partire dalla notte tra venerdì e sabato, inizieranno i primi temporali sulle zone alpine e prealpine, che nella ...