Calciomercato | le notizie del giorno – Tentativo del Lecce per Babacar | la Spal chiude

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019) Il Manchester United è pronto a lanciare l’assalto al centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic per sostituire Paul Pogba, destinato a vestire la maglia del Real Madrid. Lo riferisce in prima pagina il quotidiano spagnolo AS. Il manager dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, avrebbe individuato nel centrocampista serbo l’erede ideale del francese. Lo United sarebbe pronto a mettere sul tavolo un’offerta per la Lazio superiore al 75 milioni di euro per convincere la Lazio. Nei giorni scorsi, il presidente Lotito non ha fatto mistero che Milinkovic possa partire. Le alternative a Milinkovic per il Manchester United restano Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona e Christian Eriksen del Tottenham. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). L’ultima stagione nel campionato di Serie A ha aperto gli occhi al presidente Preziosi, il Genoa si è salvato all’ultimo respiro ed il rischio ...

