Calcio | società Herahora gestirà il nuovo Palermo

Inter - Steven Zhang non vuole dare l'idea di immobilismo della società nel Calciomercato : L'Inter sta vivendo un momento di grande cambiamento questa estate, come era facilmente preventivabile. Puntare su uno dei migliori allenatori in circolazione, Antonio Conte, infatti comporta pregi e oneri: il pregio di avere un tecnico così ambito sulla propria panchina ma, allo stesso tempo, le pretese avanzate per cercare di migliorare la rosa a sua disposizione. Il cambio di modulo poi, con il passaggio dal 4-2-3-1 al 3-5-2, non ha fatto ...

Sassari Calcio Latte Dolce 2019/2020 – Giuseppe Nuvoli nuovo colpo della società biancoceleste : Giuseppe Nuvoli, efficace ed esperto centrocampista già protagonista delle ultime tre stagioni con la maglia dell’Arzachena – le ultime due vissute alla ribalta della Lega Pro, terza serie italiana – è un giocatore del Sassari calcio Latte Dolce. Sassarese di nascita, nel 2005 dopo l’esperienza al La Palma Alghero in Eccellenza si trasferisce a Nuoro con promozione in Lega Pro annessa e due annate a confronto con l’allora ...

Calciomercato Inter news/ Godin ufficiale : l'annuncio della società - ultime notizie - : Calciomercato Inter, oggi 1 luglio 2019: i movimenti del club nerazzurro, è stato annunciato stamattina ufficialmente l'acquisto di Diego Godin.

Palermo Calcio - nuovo comunicato ufficiale della società : Palermo Calcio, nuovo comunicato ufficiale della società In serata è arrivato un nuovo comunicato in merito alla situazione che sta attualmente vivendo il Palermo Calcio successiva all’esclusione dal prossimo campionato di Serie B, avvenuta qualche giorno fa a causa della mancata presentazione per tempo alla Lega di Serie B della documentazione necessaria all’iscrizione. La dirigenza anche qui precisa e fa chiarezza circa la ...

Calciomercato Inter – La società nerazzurra incontra il ds del Sassuolo : nel mirino c’è Stefano Sensi : L’Inter mette nel mirino Stefano Sensi: incontro a Milano tra i dirigenti nerazzurri ed il ds del Sassuolo L’Inter lavora sodo per mettere su la squadra perfetta per Antonio Conte: il club nerazzurro sembra muoversi verso una direzione ben precisa, che mira a portare a Milano Stefano Sensi. Il giocatore del Sassuolo è infatti nel mirino dell’Inter, i cui dirigenti, in compagnia di Antonio Conte hanno incontrato il ds ...

Calciomercato Atalanta - ultime notizie : gli obiettivi della società : Calciomercato Atalanta, ultime notizie: gli obiettivi della società L‘Atalanta è stata senza dubbio la sorpresa della passata stagione e contro tutti i pronostici si è aggiudicata la qualificazione in Champions League piazzandosi al terzo posto. La squadra di Percassi, in virtù della qualificazione, quest’estate non verrà smantellata, bensì rinforzata. La certezza numero uno sarà Gasperini che anche la prossima stagione, ...

La Camera approva l’azionariato popolare nelle società di Calcio : Via libera della Commissione cultura della Camera all’introduzione di forme di partecipazione popolare e azionariato diffuso nelle società di calcio. E’ accaduto stamattina, come riporta calcio e Finanza. L’emendamento contenuto nel Ddl collegato sport è finalmente stato approvato, dopo mesi di lavoro, “L’emendamento vuole dare il via a un percorso culturale diverso nel calcio professionistico – spiega Simone ...

Calciomercato Bologna - Mihajlovic e la società vogliono alzare l’asticella : tutti i nomi in entrata [FOTO] : 1/20 Massimo Paolone/LaPresse ...

Calciomercato Genoa - con Andreazzoli arriva anche Krunic : ore decisive per la cessione della società [DETTAGLI] : Ore decisive in casa Genoa per l’annuncio del nuovo allenatore: Aurelio Andreazzoli. L’accordo con il tecnico che nell’ultima stagione ha guidato l’Empoli c’è da giorni, mancano gli ultimi dettagli e l’uscita di scena di Prandelli che, con la salvezza, ha ottenuto il rinnovo automatico di un anno ad un milione di euro. Andreazzoli potrebbe portarsi da Empoli un vecchio pallino del Genoa: Rade Krunic. ...

Calciomercato Fiorentina – Chiesa conteso tra Inter e Juventus - la società fa chiarezza : ecco il futuro dell’esterno viola : Federico Chiesa conteso fra Inter e Juventus, ma la Fiorentina non ci sta: la società toscana fa chiarezza sul futuro del suo gioiellino La situazione in casa Fiorentina è alquanto caotica. Negli ultimi giorni, la notizia del cambio di proprietà, con Rocco Commisso pronto a subentrare ai Della Valle, ha dato uno scossone ad un ambiente abbastanza giù di morale dopo il pessimo finale della stagione appena conclusa. Una stagione ben al di ...

Calciomercato Napoli - Hysaj dice addio : “Avventura finita - non mi piace rimanere troppo nella stessa società” : Tra Napoli e Hysaj è addio. Il calciatore albanese ha infatti pubblicamente annunciato di aver chiuso la sua esperienza in azzurro. Queste le sue parole all’emittente albanese Digital. “La mia volontà è quella di fare nuove esperienze, conoscere un posto nuovo, nuove persone e una nuova squadra e perché no tentare di vincere qualcosa. Per me l’avventura con il Napoli è finita e spero di trovare una squadra che mi dia ...