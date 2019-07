Cagliari | arrestato guineano

Cagliari - genitori ubriachi abbandonano il figlio di un anno alla sagra. Arrestato il padre : Un bambino di un anno abbandonato su un passeggino in mezzo alla folla della sagra delle pesche perché i due genitori erano ubriachi. È quanto accaduto nella serata di ieri, secondo i...

Cagliari - uccisa a coltellate : arrestato il fratello. “Ammazzata per l’eredità del padre” : Da quando era morto il padre tredici anni fa litigavano per l’eredità. È questo secondo gli inquirenti il motivo per cui Massimiliano Mallus ha ucciso la sorella Susanna nella notte tra venerdì e sabato, dopo l’ennesima lite. La donna è stata uccisa da diciotto coltellate, tre delle quali mortali, nella sua casa a Quartu, in provincia di Cagliari. Il fratello è stato fermato, a ventiquattro ore dall’omicidio, nella serata di ...

Cagliari - evade dopo permesso premio : arrestato 34enne algerino : Gabriele Laganà Il nordafricano non si era presentato nella struttura dove doveva trascorre 5 giorni di permesso premio. L’uomo è stato individuato a Cagliari e arrestato Un algerino di 34 anni, P. O. M. è stato arrestato dagli agenti della Questura di Cagliari per non essersi presentato, come previsto, nella casa di accoglienza dov'era destinato dopo aver usufruito di un permesso premio. Dalle indagini è anche emerso che lo ...