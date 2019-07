Brindisi | avvocato falsifica atto notarile per guadagnarci 15mila euro | arrestato

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 24 luglio 2019) La Guardia di Finanza diha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in regime di domiciliari nei confronti dell'Giuseppe Scuteri, originario di San Giovanni Rotondo, ma che operava presso il foro del capoluogo di provincia. Stando a quanto riferito dai media locali, il soggetto avrebbe 49 anni, e dovrà rispondere dei reati di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale, falsità materiale commessa da privato, sostituzione di persona e truffa. Nella fattispecie, l'indagato avrebbeto il timbro di un notaio che opera sempre a. Con questoavrebbe formato a suo favore una procura speciale, che aveva l'obiettivo di incassare circa 15.000, che spettavano però ad un'altra persona, quest'ultima totalmente estranea ai fatti. La segnalazione ai carabinieri Tutto è cominciato il 19 marzo scorso, quando un notaiono, di cui omettiamo le ...

