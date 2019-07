Boris Johnson è diretto a Buckingham Palace dalla Regina | gruppo di Greenpeace lo blocca

Il governo che non c'è e i piani di Boris Johnson : A dispetto dei commenti filo-contiani, che individuano nel prof. avv. il fulcro di una brillante opera di mediazione poi trasformata in notevole capacità realizzativa, ripetiamo tutti insieme ciò che risulta evidente, sotto gli occhi, palese: il governo non c'è. Neppure si direbbe "non c'è più" ma p

Boris Johnson è ufficialmente il nuovo primo ministro del Regno Unito : Il nuovo leader del Partito Conservatore ha incontrato la Regina e ora comincerà a nominare i membri del suo governo

Boris Johnson PREMIER/ Lo strappo con l'Ue ne fa un vassallo degli Usa : BORIS JOHNSON come previsto ha conquistato la leadership del Partito conservatore diventando anche primo ministro inglese. La sfida dell'hard Brexit

Nessuno sa cosa aspettarsi da Boris Johnson : Che è un politico conservatore, imprevedibile e con una storia unica, e da mercoledì sarà il nuovo primo ministro del Regno Unito

