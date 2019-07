Bordoni | salvare da degrado Pineta Ostia | necessaria interrogazione

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Roma- “Oltre alla viabilita’ in tilt, denunciata nei giorni scorsi, e algenerale la situazione anon sembra migliorare nell’entroterra. Ladel Lido, zona naturalistica di grande importanza, polmone verde che va da Castel Fusano fino alle porte di Roma, versa in stato di grave abbandono dove proliferano insediamenti e baraccopoli abusivi, al di fuori di ogni parametro di legalita’, atti solo a violare, come denunciano residenti e associazioni, qualsiasi parametro di sicurezza per l’ambiente esposto al costante rischio di pericolosi incendi. Nel X Municipio la via Litoranea e ladi Castelfusano sono diventante strade preferenziali per l’illegalita’, ritrovo per nomadi e stranieri senza fissa dimora, prostituzione a qualsiasi orario, nascondigli per merce rubata, depositi di bombole di gas dal potenziale distruttivo, ...

