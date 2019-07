Bibbiano | una dirigente tentò di bloccare l' inchiesta Quella bimba strappata alla nonna

CASO Bibbiano/ "Perché sacrificare i bambini a una famiglia astratta e strumentale?" : Il CASO degli affidi familiari a BIBBIANO è diventato oggetto di una strumentalizzazione politica ai danni dei bambini e dei genitori

Salvini a Bibbiano : “Perché tribunali dei minori non vanno nei campi rom a portare via quei bambini? Con famiglie italiane sono implacabili” : “Ogni volta che vado a visitare i campi rom da ministro mi chiedo perché i tribunali dei minori non vanno non vanno a portare via quei bimbi”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, durante un comizio a Bibbiano, cittadina della Val d’Enza reggiana dove si indaga per un presunto giro di affidi illeciti di minori. Discorso in cui Salvini non perde occasione per citare rom e migranti, i cavalli di battaglia della Lega. “Mi ...

Inchiesta Bibbiano - Salvini : “Bambini devono tornare a casa. Tribunali vadano anche nei campi rom” : "Non avrò pace finché l’ultimo bambino in Italia sottratto alle famiglie torni a casa da mamma e papà. Non mi interessa fare ragionamenti di politica o di partito, anche perché temo che con la commissione di Inchiesta, schifezze, falsità, truffe emergeranno in altre città italiane", commenta Matteo Salvini da Bibbiano. Poi il riferimento ai campi rom: "Mi chiedo perché non ci sia un tribunale di minori che vada a salvare quei bambini".Continua a ...

Caso Bibbiano - Bonaccini chiede una commissione d'inchiesta regionale : Affidi illeciti, nuove accuse per lo psicolterapeuta Foti. Il governatore dell'Emilia Romagna: "Campagna d'odio inaccettabile, tuteliamo famiglie e bambini"

Parlando di Bibbiano - Pausini e Nek dimostrano una sola cosa : non si informano : Prima Laura Pausini, che con un post su Facebook – pagina da cui raggiunge quasi 7 milioni di utenti – ha pubblicato un pensiero in libertà sulle indagini dell’inchiesta Angeli e demoni sui bambini sottratti alle famiglie e dati in affido in Val d’Enza. Poi Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, ci è tornato domenica. La prima ha scritto che ha deciso di “cercare questa storia perché una mia fan mi ha scritto pregandomi di informarmi. Non ne sapevo ...

Bibbiano - una petizione punta il dito contro i gay. Ma gli orchi non hanno una targhetta : di Margherita Cavallaro Cari lettori, oggi per la prima volta scriverò un blog su commissione: una mamma (eterosessuale con famiglia tradizionale) mi ha contattata chiedendomi di scrivere qualcosa sui fatti di Bibbiano dopo che alcuni parenti hanno iniziato ad assillarla per firmare una petizione su Citizen Go, che riporta: “Chiediamo che sia messo sotto controllo quello che troppo spesso si dimostra un vero e proprio ...

Abusi sui bimbi in affido a Bibbiano. Fontana : «Agghiacciante - serve una commissione d'inchiesta» : Lorenzo Fontana, ministro per le politiche per le famiglie, non ci sono parole per definire quanto accaduto. «Siamo di fronte a fatti agghiaccianti, di una gravità inaudita. Come Lega,...