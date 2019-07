Bersagliavano anche disabile | Polizia sgomina baby gang a Pordenone

Fonte : agi

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Ladi Stato dihato unache prendeva di miraun. I poliziotti hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare a carico di un minorenne, indagato con un coetaneo, per i reati di tentata rapina pluriaggravata, tentata estorsione in concorso, spaccio di sostanze stupefacenti, truffa e appropriazione indebita. Le indagini dei poliziotti della Squadra mobile hanno accertato che le vittime delle violenti aggressioni erano tutti coetanei ed un adulto. I provvedimenti riguardano il "capo" del gruppo, un 15enne raggiunto dalla misura cautelare del collocamento in comunità, e - in stato di libertà - un 16enne, entrambi sottoposti a perquisizione. I particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terra' alle 11.15 in Questura, a

