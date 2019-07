BENJI & FEDE ' Fidanzate? Mai capitato che ci piacesse la stessa donna' | Battiti Live

Radionorba Battiti Live a Trani con BENJI & Fede - Giordana Angi - Irama e molti altri : Radionorba Battiti Live sarà a Trani il 21 luglio con tanti ospiti, per una serata all'insegna della musica italiana. In piazza a Trani ci saranno Paola Turci, Enrico Nigiotti, Giant Rooks, Mr.Rain e Martina Attili ma anche Cristiano Malgioglio, Jake La Furia, Bianca Atzei e Rocco Hunt. Da Amici di Maria De Filippi, ultima edizione in onda nel 2019, ci sarà la seconda classifica, Giordana Angi. Dalle precedenti edizioni dello stesso ...

I complimenti di Riccardo Cocciante per la versione di Un Amico in Me di BENJI & Fede in Toy Story 4 (video) : L'iconica colonna sonora della saga dei giocattoli targata Pixar ha due nuovi interpreti: la versione di Un Amico in Me di Benji & Fede, un remake del classico di Riccardo Cocciante, ha convinto lo stesso interprete originale, che si è complimentato col duo durante la conferenza stampa di presentazione del film. Presentando il film alla stampa insieme agli altri doppiatori italiani di Toy Story 4, Benji & Fede hanno ricevuto i ...

Zoomarine : 22 giugno ScuolaZoo - 23 giugno BENJI&Fede : Roma – “Un’estate calda e ricca di eventi a Zoomarine! Il week-end del 22 e 23 giugno, il Parco divertimenti di Roma ospitera’ due degli avvenimenti estivi piu’ attesi da migliaia di giovani e giovanissimi, per iniziare la stagione a tutto divertimento. Sabato 22 giugno, si terra’ un grandissimo party per festeggiare insieme la fine dell’anno accademico e l’inizio delle tanto attese vacanze estive ...

BENJI & Fede : dopo aver visto il video di “Dove e quando” la tua voglia di vacanza sarà al massimo : Quando si parte? The post Benji & Fede: dopo aver visto il video di “Dove e quando” la tua voglia di vacanza sarà al massimo appeared first on News Mtv Italia.

BENJI & Fede hanno pubblicato il nuovo singolo estivo “Dove e quando” : Che l'estate abbia inizio! The post Benji & Fede hanno pubblicato il nuovo singolo estivo “Dove e quando” appeared first on News Mtv Italia.