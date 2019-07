BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di giovedì 25 luglio 2019

Fonte : tvsoap

(Di mercoledì 24 luglio 2019)di25: Brooke consiglia a Bill di pensare positivo, certa che il giudice vedrà l’amore che lui nutre per suo figlio. Intanto Justin comunica a Bill di non essere riuscito, per ora, a trovare niente di compromettente nel passato di MacMullen. Thorne propone a Katie di sposarsi nel giro di pochi giorni, prima dell’udienza. Carter ritiene che ciò non potrebbe danneggiare la causa, specie visto il bel rapporto che hanno Thorne e Will. Katie accetta di farlo, consapevole che il fidanzato c’è stato mentre Bill ha ignorato il bambino. Craig MacMullen si mette sulla difensiva, intuendo che Ridge voglia che lui sentenzi a favore di Katie come segno di riconoscenza, ma così metterebbe a rischio la propria carriera e la propria coscienza. Lo stilista non fa mai apertamente la richiesta al vecchio amico, ma sostiene quanto ...

