Basket femminile | Serie A1 2019-2020 | diramato il calendario Schio-Ragusa alla terza nel

Basket femminile 3×3 - World Series 2019 : Italia sconfitta da Repubblica Ceca e Cina nella prima giornata : giornata da dimenticare per la Nazionale Italiana di Basket 3×3 femminile impegnata nella tappa di La Rochelle (Francia) delle World Series 2019, competizione itinerante del calendario FIBA. Le azzurre, campionesse iridate lo scorso anno, hanno pagato a caro prezzo l’assenza di Rae Lin D’Alie rimediando due sconfitte e avviCinando pericolosamente l’eliminazione in vista della seconda giornata. Debora Carangelo, Giulia ...

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 : sorteggiati i gironi. Schio con il Fenerbahce di Cecilia Zandalasini - Venezia dai preliminari : Sono stati da poco sorteggiati i gironi della prossima edizione di Eurolega femminile. Le campionesse d’Italia del Famila Schio saranno impegnate nei gironi, mentre per l’Umana Reyer Venezia la strada passerà obbligatoriamente dal turno preliminare. Per il Famila ci sarà un gradito incrocio nel girone B, quello con il Fenerbahce della grande ex Cecilia Zandalasini. Il girone, nel complesso, è competitivo con la presenza di Dynamo ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Italia con Repubblica Ceca - Romania e Danimarca : Si è svolto pochi minuti fa il sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei di Basket femminile del 2021, in programma tra Valencia (Spagna), Lione e Parigi (Francia). L’Italia è capitata in un raggruppamento abbordabile, con la Repubblica Ceca (principale avversaria), la Romania e la Danimarca. Certamente la formazione Ceca, pur quindicesima agli ultimi Europei, è la più accreditata, con il blocco dell’USK Praga (Katerina e ...

Sorteggio Qualificazioni EuroBasket 2021 : ecco i gironi dell’Italia maschile e femminile per i prossimi Europei : Sorteggiati i gironi di qualificazione ad EuroBasket 2021: ecco le avversarie dell’Italia maschile e femminile ai prossimi Europei di pallacanestro Quest’oggi, lunedì 22 luglio, in quel di Monaco di Baviera, sono stati sorteggiati i gironi di qualificazione per i prossimi Europei di Basket. Per quanto riguarda il torneo maschile, le 32 squadre presenti sono divise in 8 gironi da 4. L’Italia, vista l’assegnazione di uno dei gironi alla ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Italia in prima fascia - lunedì il sorteggio : Sono state diramate dalla FIBA le quattro fasce nelle quali sono suddivisi i Paesi che dovranno qualificarsi all’edizione 2021 degli Europei di Basket femminile, che si terranno in Spagna e Francia, con Valencia e Lione a ospitare i gironi e Parigi teatro delle fasi finali. L’Italia è stata inserita nella prima fascia, anche in relazione ai recenti risultati nelle precedenti manifestazioni continentali: i quarti di finale con annesso ...

EuroBasket 2021 – Il 22 luglio i sorteggi per le qualificazioni della Nazionale maschile e femminile : Nazionali A maschile e femminile: il 22 luglio a Monaco di Baviera i sorteggi per le qualificazioni agli Europei. Azzurri qualificati di diritto, giocheranno fuori classifica. Azzurre inserite in Prima Fascia Il Board della FIBA ha comunicato i criteri per la Qualificazione a EuroBasket 2021 e a EuroBasket Women 2021. Per quanto riguarda il torneo maschile, sono trentadue le Nazionali al via, che nel draw in programma a Monaco di Baviera ...

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 : Schio direttamente qualificata alla fase a gironi - Venezia al preliminare : La FIBA ha confermato ufficialmente questo pomeriggio l’elenco delle squadre che prenderanno parte alla EuroLeague Women 2019-2020. Le 19 formazioni che hanno fatto richiesta di accedere alla massima competizione continentale di Basket femminile sono state suddivise in due gruppi: le prime 13 hanno assicurato di diritto la presenza nella fase a gironi, mentre le altre 6 dovranno superare un turno preliminare dal quale uscirà il nome delle ...

Basket femminile : c’è un’Italia che fa ben sperare. La classe 2002 ha già due Europei in tasca - e molte già sono in Serie A1 : L’Italia del Basket femminile sta scoprendo di avere, potenzialmente, una generazione che può darle un gran numero di soddisfazioni. Si tratta dell’annata 2002, il cui blocco è risultato fondamentale per la vittoria degli Europei Under 18 ieri a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Si tratta, del resto, di un gruppo che ha già avuto la possibilità di godersi il successo continentale Under 16 a Kaunas lo scorso anno e di chiudere con un ...

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : ITALIA CAMPIONE D’EUROPA! Ungheria battuta 70-62 in finale - Ilaria Panzera MVP del torneo : L’ITALIA completa il proprio dominio agli Europei Under 18: l’estate delle manifestazioni continentali giovanili del Basket femminile si apre con il trionfo delle azzurre nella finale vinta contro l’Ungheria con il punteggio di 70-62. Un successo ampiamente meritato, senza sconfitte e con pochi margini di discussione, ottenuto grazie a un blocco di giocatrici che, oltretutto, è in gran parte del 2002, quindi con un anno di ...

Basket – L’Italia femminile vince gli Europei U18 : Ungheria sconfitta sotto i colpi di Orsili e Natali : L’Italia femminile U18 è Campione d’Europa: le ragazze di coach Riccardi superano l’Ungheria 70-62 grazie ai 19 punti a testa di Orsili e Natali A distanza di pochi giorni dalla delusione della Nazionale maggiore, eliminata dalla Russia da EuroBasket 2019, ci pensano le azzurrine a regalare un grande sorriso ai tifosi della palla a spicchi tricolore. L’Italia U18 è appena diventata infatti Campione d’Europa. Le ragazze di coach Riccardi ...

Basket femminile – Campionato Europeo U18 : l’Italia batte la Russia e vola in finale - le azzurre si impongono 75-49 : Domani a Sarajevo, ore 19.45, le ragazze di coach Roberto Riccardi proveranno a conquistare la Medaglia d’Oro sfidando una tra Francia e Ungheria Strepitose azzurre!!! La Nazionale Under 18 femminile batte la Russia 75-49 e si regala la finalissima del Campionato Europeo di categoria. Domani a Sarajevo, ore 19.45, le ragazze di coach Roberto Riccardi proveranno a conquistare la Medaglia d’Oro sfidando una tra Francia e Ungheria (al momento ...

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : Ilaria Panzera è stellare - Italia in semifinale - Spagna battuta 76-63 : E’ ancora grande Italia agli Europei di Basket femminile Under 18 in corso di svolgimento a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. Le azzurre approdano in semifinale, superando nei quarti con il punteggio di 76-63 la Spagna, e sabato alle 18:30 affronteranno la Russia per cercare di entrare in finale. Per le ragazze di coach Roberto Riccardi da registrare la superba prova di Ilaria Panzera: 20 punti, 9 rimbalzi e 9 assist, con annesso dominio delle ...

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : l’Italia domina la Bielorussia e ai quarti sfiderà la Spagna : Se l’unica tua apprensione è cercare di sfondare quota cento vuol dire che definirla partita è quasi un eufemismo. L’ItalBasket femminile Under 18 vince 96-57 il suo ottavo di finale contro la Bielorussia e approda ai quarti di finale della rassegna continentale di Sarajevo dove troverà la Spagna. Poco più di un allenamento veloce quello dominato in lungo e in largo dalle ragazze di coach Riccardi che ha potuto dare tanti minuti a ...

Basket femminile - Universiadi 2019 : Stati Uniti sconfitti in finale - la medaglia d’oro è dell’Australia. Bronzo al Portogallo : Si è concluso nella giornata di oggi il torneo di Basket femminile delle Universiadi di Napoli 2019. Tutte le sedici formazioni che hanno preso parte alla competizione sono scese in campo nelle varie finali per stilare la classifica definitiva, ma le due sfide più attese erano senza dubbio quella tra Stati Uniti e Australia per il titolo e quella tra Giappone e Portogallo per la medaglia di Bronzo. Le due grandi protagoniste della manifestazione ...