Barcellona-Atletico Madrid | la sorprendente rivelazione di Tebas | “possibile bloccare il

La telenovela Griezmann continua - l’Atletico Madrid avrebbe denunciato il Barcellona : Sembra non voler mollare la presa l’Atletico Madrid riguardo la questione Griezmann ed il suo passaggio al Barcellona. Dopo il comunicato susseguente all’ufficializzazione del francese in Catalogna, in cui i colchoneros sostengono che calciatore e blaugrana si siano accordati prima del 1 luglio, data in cui la clausola scendeva da 200 a 120 milioni, il club biancorosso avrebbe presentato una denuncia ufficiale presso la Liga ...

Clausola Griezmann - Il Barcellona risponde all’Atlético : “Difende gli interessi - ma non ha prove” : Secondo l’Atlético, il Barcellona dovrebbe pagare 200M di Clausola per Griezmann. Il presidente blaugrana: “Difende gli interessi, ma non ha prove”.“powered by Goal”Il trasferimento si è completato ufficialmente venerdì. Due giorni dopo, Antoine Griezmann si è presentato come nuovo giocatore del Barcellona, scegliendo la maglia numero 17.Il passaggio del francese dall’Atlético Madrid al club catalano non ha però ...

Griezmann al Barcellona - il suo avvocato attacca l’Atletico : “Agiscono in malafede” : Continuano le polemiche legate al trasferimento di Griezmann al Barcellona: “Antoine è molto deluso dall’atteggiamento dell’Atletico”.“powered by Goal”Quella che ha portato Antoine Griezmann al Barcellona è stata non solo una delle trattative più importanti di questa sessione estiva di calciomercato, ma probabilmente anche quella che maggiormente è stata accompagnata dalle polemiche.Come noto, il club blaugrana ha sborsato i 120 milioni ...

Clamoroso Griezmann - l’Atletico Madrid non accetta il pagamento della clausola versata dal Barcellona : Clamoroso colpo di scena nella vicenda legata la trasferimento dell’attaccante Griezmann al Barcellona. Dopo il comunicato ufficiale dei blaugrana che comunicavano il trasferimento l’Atletico Madrid ha pubblicato un nuovo comunicato di risposta dichiarando di non accettare il trasferimento perchè la somma versata dai catalani non è sufficiente per pagare la clausola rescissoria del francese. “L’Atletico Madrid ...

Griezmann al Barcellona - l’Atletico chiede 200 milioni : “Accordo chiuso prima della nuova clausola” : L’Atletico Madrid rivendica un accordo precedente tra il Barcellona e Antoine Griezmann, quando la clausola era ancora a 200 milioni di euro.“powered by Goal”Scoppia il caso Antoine Griezmann dopo l’ufficialità dell’acquisto da parte del Barcellona: l’Atletico Madrid non ci sta e rivendica un accordo precedente tra le parti, quando la clausola di rescissione non era ancora stata abbassata da 200 a 120 milioni.Questo il ...

Barcellona - ufficiale l’arrivo di Antoine Griezmann dall’Atletico : clausola da 800 milioni per il francese : Il club blaugrana ha reso noto di aver pagato la clausola di Griezmann, facendo firmare al giocatore un contratto di cinque anni Antoine Griezmann è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona, il club blaugrana ha reso noto di aver pagato la clausola di risoluzione di aver fatto firmare al giocatore un contratto quinquennale. JAVIER SORIANO / AFP Questa la nota del club: ‘FC Barcelona ha reso effettiva la clausola di rescissione ...

L’Atletico attacca Barcellona e Griezmann : avevano un accordo già a marzo : Furia Atletico Madrid, il comunicato: “Griezmann e il Barcellona ci hanno mancato di rispetto, incontri e accordo a ridosso della partita con la Juve” Dura la reazione dell’Atletico Madrid sul caso Griezmann-Barcellona. L’attaccante sta per passare ai catalani ma dopo le prima dichiarazioni del presidente del Barca, il club di Madri ha risposto con un comunicato: “In merito alle dichiarazioni del presidente ...