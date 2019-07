Banca Popolare di Bari | si è dimesso il presidente Marco Jacobini Al suo posto Gianvito

Una Banca del seme spaziale per popolare Marte : Una banca del seme spaziale per popolare Marte – Vita su Marte ? Cercarla e scoprire l’esistenza di qualche forma di vita batterica è l’obiettivo per il quale gli scienziati lavorano, ormai da molti anni, a progetti sempre più avveniristici. Ma se vita c’è stata sul pianeta rosso, secondo uno studio della Western University (Canada) pubblicato su Nature Geoscience, questa si sarebbe manifestata circa 4.5 miliardi di anni fa a seguito ...

Una Banca del seme interplanetaria per popolare Marte : Marte costantemente abitato da colonie di esseri umani, in grado di vivere sul Pianeta Rosso e, un giorno, far nascere i primi marziani a milioni di km dalla Terra. Il tutto grazie alle moderne tecnologie della fecondazione in vitro, rese possibili dalla costruzione di una banca del seme spaziale: sembra la trama di un film di fantascienza, eppure secondo un gruppo di scienziati questo scenario non solo è possibile, ma addirittura realizzabile ...