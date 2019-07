Bambina di 9 mesi ingoia pezzo di plastica e va in arresto cardiaco

Usa - Bambina di 18 mesi precipita da una nave da crociera : è morta poco dopo in ospedale : Una terribile tragedia si è verificata ieri, 7 luglio, a bordo della nave da crociera Freedom of the Seas, facente parte della flotta della Royal Caribbean. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale (in particolare da The Sun) una bambina di soli 18 mesi è precipitata - per cause ancora tutte da accertare - dall'undicesimo piano del gigante del mare che in quegli istanti era ormeggiato a San Juan di Porto Rico. La piccola ha fatto un ...

Salerno - Bambina di 8 mesi morta per lesioni : arrestato il padre. Attesa autopsia : Sul corpo lividi, bruciature ed escoriazioni. Per la morte della bimba di otto mesi deceduta sabato notte a Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, è stato arrestato il padre, Giuseppe Passariello. L’accusa, per cui è indagata anche la moglie, è di omicidio. L’uomo è stato fermato dalla squadra mobile nella serata di lunedì per pericolo di fuga. La piccola Iolanda era arrivata all’ospedale di Nocera ...

Morta Bambina di 8 mesi - lividi sul corpo : genitori indagati per omicidio : Tragedia all'ospedale di Nocera Inferiore, Salerno. I genitori sono stati ascoltati in mattinata: indaga la polizia

Salerno - da chiarire cause della morte di una Bambina di otto mesi : ascoltati i genitori : Qualcuno ha lasciato un mazzolino di fiori bianchi sui gradini dell’abitazione in cui la piccola viveva con i genitori. Quella bambina di soli otto mesi era conosciuta da tutti nel quartiere San Lorenzo di Sant’Egidio del Monte Albino, paese in provincia di Salerno dov’era nata. “Una bambola” la definisce una vicina, mentre altri mostrano la sua foto ai cronisti. Gli abitanti sembrano sconvolti, ora che è arrivata la notizia della sua morte; ...

Nocera Inferiore - Bambina di 8 mesi muore in ospedale : aveva lividi sul corpo : All'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore si è verificata una tragedia nelle scorse ore: una bambina di soli 8 mesi è deceduta all'interno della struttura. Al momento non sono ancora note le cause che hanno portato alla morte, ma ciò che ha insospettito gli inquirenti sono stati i lividi riportati dalla piccola sul suo corpicino esanime. In base alle prime ricostruzioni effettuate, la bambina residente a Sant'Egidio del Monte Albino, sarebbe ...

Salerno - Bambina di 8 mesi arriva senza vita in ospedale. Sul corpo lividi ed escoriazioni. Indaga la Polizia : È stata portata in ospedale quando ormai non c’era più niente da fare per salvarla, con i medici che hanno trovato sul corpo lividi, ecchimosi ed escoriazioni. Adesso la Polizia sta Indagando sulla morte di una bambina di appena 8 mesi che nella notte tra venerdì e sabato, nell’Agro Nocerino Sarnese, è stata portata all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dove è stato constatato il decesso. Sono ancora da stabilire le ...