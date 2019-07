Baby K rifiuta la foto a una bimba malata Il web insorge

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Francesca Galici Una bambinaottiene la sospensione della chemioterapia per assistere al concerto diK e scattare unacon lei ma la cantante si: è polemica Piovono critiche suK, una delle più amate cantanti rap della scena italiana. In queste settimane l'artista sta girando l'Italia per prendere parte a una serie di eventi di promozione del suo nuovo lavoro e nelle scorse ore ha fatto tappa a Stornara, piccolo comune della provincia di Foggia. È qui che una bambina di 11 anni avrebbe voluto incontrare il suo idolo, un desiderio forte e innocente talmente grande da convincere i medici a sospendere il trattamento chemioterapico per poter andare al concerto. La piccola è in cura presso l'ospedale di San Giovanni Rotondo ma aveva ottenuto il permesso per recarsi al concerto e così conoscere la sua cantante preferita, con la quale avrebbe voluto ...

DJ_Eric_K : I vostri idoli.... - PugliaStream : Rifiuta un selfie con la bimba malata È bufera social sulla cantante Baby K - GiuseppeRiccar2 : Bastarda mentecatta. -