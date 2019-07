Avellino | Angelo Antonio D’Agostino presenta un’offerta per l’acquisto del club DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2019) “La notizia è che c’è qualcuno che vuole acquistare l’Calcio, ora la palla passa alla proprietà e ai commissari”. Il sindaco del capoluogo, Gianluca Festa, annuncia l’importante novità sul futuro del, pronto a disputare il prossimo campionato di Lega Pro, ma al momento alle prese con le difficoltà economiche della proprietà. L’, ad oggi, è in possesso solo dell’iscrizione al prossimo campionato, ma si ritrova senza organigramma societario, eccezion fatta per il presidente Claudio Mauriello, e senza alcun calciatore né staff tecnico. Are un’offerta d’acquisto sarebbe stato l’imprenditore locale nonché ex parlamentare,D’Agostino, per una somma di 500 mila euro, compreso l’accollarsi eventuali debiti della società. “So di questa offerta che sarebbe stata ...

