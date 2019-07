Autonomia : all'Ars mozione Pd sulla scuola - 'Musumeci tuteli la Sicilia' : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - "Il sistema formativo scolastico deve essere uguale su tutto il territorio nazionale, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. Gli studenti italiani devono avere le stesse opportunità e lo stesso livello di istruzione, agli insegnanti ed a tutto il personale scolastico deve e

Autonomia : all'Ars mozione Pd sulla scuola - 'Musumeci tuteli la Sicilia' (2) : (AdnKronos) - La regionalizzazione del sistema scolastico, si sottolinea nel testo, "determinerebbe inquadramenti contrattuali del personale su base regionale, salari, forme di reclutamento, sistemi di valutazione disuguali, nonché livelli ancor più differenziati di welfare studentesco e percorsi ed

Autonomia : all’Ars mozione Pd sulla scuola - ‘Musumeci tuteli la Sicilia’ (3) : (AdnKronos) – Da qui la richiesta al governo regionale di “sostenere in tutte le sedi istituzionali e politiche, anche esigendo il rispetto dei principi statutari e costituzionali che prevedono la partecipazione del presidente della Regione alle decisioni assunte dal Consiglio dei ministri che hanno effetti nel territorio della Regione, i principi di unitarietà ed universalità dell’accesso al sistema formativo che non può ...

Autonomia : Musumeci - 'Sud ha bisogno di un piano Marshall' : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - "Oggi l'Italia è divisa in due, il divario sta crescendo sempre di più. Va bene il regionalismo differenziato al Nord, ma il Sud ha bisogno di un piano Marshall. Noi non siamo competitivi sul piano infrastrutturale, sui servizi sociali essenziali". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci intervenendo questa mattina alla trasmissione Omnibus su La7.

ZAIA E FONTANA vs CONTE/ Ora l'Autonomia diventa un problema interno alla Lega : scontro sull'autonomia: CONTE ha scritto ai cittadini di Lombardia e Veneto per dire che l'autonomia va corretta; ZAIA e FONTANA gli hanno risposto

La riforma dell'Autonomia esca dalle segrete stanze : “Dall’autonomia differenziata non vogliamo un euro in più di quello che già oggi lo Stato spende sul nostro territorio”. Questo ribadiscono con forza i presidenti di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. È legittimo dubitarne, perché negli unici documenti ufficiali di cui sino ad ora si dispone c’è scritto ben altro.Nel pre-accordo del febbraio 2018, firmato con il governo Gentiloni, si ...