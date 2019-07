Atletica | record italiano allievi per Giovanni Frattini L’azzurro fa volare il suo

Atletica - la giovane Italia fa sognare : 5 ori agli Europei Under 20 - Larissa Iapichino e gli azzurri firmano record. E ora il futuro tra i grandi… : Record di medaglie d’oro (5, tutte individuali), record di podi (11, oltre ai titoli sono arrivati anche 3 argenti e 3 bronzi), record di piazzamenti tra i primi otto (29), secondo posto nel medagliere finale soltanto alle spalle della Gran Bretagna (6 ori) e terzo nella classifica a punti (131,83). Sono questi i numeri strabilianti dell’Italia agli Europei Under 20 di Atletica leggera, quella andata in scena nel weekend a Boras ...

Atletica – Europei U20 da record per l’Italia : azzurri secondi nel medagliere : Atletica: Italia da record, 5 ori agli Europei U20! azzurri secondi nel medagliere È un’Italia giovanile da record agli Europei U20 di Atletica a Boras, in Svezia: cinque medaglie d’oro come mai prima, undici podi, bottino mai raggiunto nelle passate 24 edizioni dell’evento, e un fantastico secondo posto nel medagliere (5 ori, 3 argenti, 3 bronzi) con soltanto un titolo in meno della Gran Bretagna vincitrice. È la ...

Atletica - Europei Under 20 2019 : Carolina Visca in trionfo nel giavellotto! Italia da record con cinque medaglie d’oro! : Non vuole più finire la straordinaria giornata della spedizione azzurra nell’ultimo atto degli Europei Under 20 2019 in corso di svolgimento a Boras (Svezia). Dopo il titolo continentale conquistato in mattinata da Larissa Iapichino, è arrivata anche la seconda medaglia d’oro di giornata grazie al successo di Carolina Visca nel lancio del giavellotto. L’atleta romana si è migliorata rispetto all’argento della passata ...

Atletica – Diamond League : Crippa brilla a Londra - l’azzurra sfiora il record italiano nei 5000 metri : A Londra l’azzurro si migliora ancora nei 5000 metri, portando il nuovo record personale a un eccellente 13:07.84 Magnifica prestazione di Yeman Crippa nella decima tappa della IAAF Diamond League. A Londra l’azzurro si migliora ancora nei 5000 metri con il nuovo record personale portato a un eccellente 13:07.84, per un ulteriore progresso dopo il 13:09.52 ottenuto a Roma in giugno al Golden Gala Pietro Mennea. Adesso lo storico primato ...

Atletica - Diamond League Londra 2019 : Yeman Crippa vola sui 5000m! L’azzurro (13 : 07.84) avvicina il record italiano : La prima giornata della decima tappa della Diamond League 2019 in programma questo fine settimana a Londra si è aperta con un risultato di assoluto valore per la spedizione italiana. Dopo lo splendido 13:09.52 firmato a Roma in occasione del Golden Gala Pietro Mennea, Yeman Crippa si è migliorato ulteriormente sulla distanza dei 5000m chiudendo con il personale di 13:07.84 e raccogliendo una prestigiosa settima posizione. L’inseguimento ...

Atletica - Diamond League 2019 : a Montecarlo c’è Davide Re - Lasitskene da record del mondo - Lyles sfida Gatlin. Quante stelle nel Principato : Stasera allo Stade Louis II di Monaco andrà in scena la nona tappa della Diamond League 2019 di Atletica, il massimo circuito internazionale farà tappa nel Principato per il tradizionale Meeting Herculis che si preannuncia estremamente interessante con tanti big ai nastri di partenza. Doveva esserci anche Filippo Tortu che ha però alzato bandiera bianca a causa dell’infortunio subito in gara a Stanford, a difendere i nostri colori saranno ...

Universiadi Napoli 2019 – Atletica : fulmine Folorunso nei 400HS - l’azzurra vince l’oro e sfiora il record italiano : L’ostacolista azzurra vola alla medaglia d’oro nei 400 ostacoli con il secondo tempo italiano di ogni epoca (54.75) e per la prima volta scende sotto i 55 secondi in carriera Grande prestazione di Ayomide Folorunso all’Universiade di Napoli. L’ostacolista azzurra vola alla medaglia d’oro nei 400 ostacoli con il secondo tempo italiano di ogni epoca (54.75) e per la prima volta scende sotto i 55 secondi in carriera. Trema il record italiano ...

Atletica - Diamond League 2019 : velocità da brividi a Losanna con Lyles e Gatlin - Lasitskene per il record : La Diamond League 2019 di Atletica leggera non si ferma proprio mai e, dopo la trasferta negli USA, ritorna in Europa per Athletissima, il tradizionale meeting di Losanna (Svizzera) che andrà in scena venerdì 5 luglio. Riflettori puntati in particolar modo sui 200 metri dove si consumerà l’inedita sfida tra Noah Lyles (19.69 per lo statunitense dodici mesi fa su questa pista) e il nigeriano Divine Oduduru che durante le Finals NCAA si è ...

Atletica – Che spettacolo Davide Re : nuovo record italiano nei 400 metri : Atletica: Davide Re stabilisce il nuovo record italiano. 400 metri in 44.77 Straordinario risultato per l’Atletica azzurra. Davide Re (Fiamme Gialle) migliora il suo record nazionale dei 400 metri con 44.77 a La Chaux-de-Fonds, in Svizzera, e diventa il primo italiano della storia a scendere sotto i 45 secondi sul giro di pista. Un progresso di 24 centesimi rispetto al 45.01 realizzato due settimane fa, il 15 giugno a Ginevra, dal 26enne ...

Atletica - Davide Re indemoniato : record italiano sui 400 metri - super 44.77! Primo azzurro sotto i 45” : Davide Re letteralmente scatenato a La Chaux-de-Fonds (Svizzera) dove ha letteralmente sbriciolato il già suo record italiano sui 400 metri. Il 26enne ha stampato un notevole 44.77 diventando così il Primo azzurro capace di scendere sotto i 45 secondi, oggi il ligure ha migliorato di 24 centesimi il suo vecchio personale che risaliva al 15 giugno quando a Ginevra fermò il cronometro su 45.01. L’allievo di Maria Chiara Milardi continua a ...

Atletica - Will Claye straripante! Vola a 18.14 metri - terzo balzo di sempre : a 15 cm dal record mondiale di Edwards : Will Claye ha effettuato un volo nella storia del salto triplo e dell’Atletica leggera in generale. Il 28enne, argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e secondo agli ultimi Mondiali di Londra, si è infatti inventato un vertiginoso balzo da 18.14 metri (+0.4 m/s di vento) spingendosi ad appena 15 centimetri dal record del mondo di Jonathan Edwards, quel 18.29 che regge dal 7 agosto 1995. Lo statunitense, che fino a poche ore fa era in possesso ...

Atletica - Leonardo Fabbri centra a Ferrara il record U23 nel lancio del peso : l’azzurro piazza un ottimo 20.52 : Il 22enne dell’Aeronautica piazza un lancio da record a 20,52 per ritoccare la sua migliore prestazione nazionale under 23 all’aperto Torna a crescere Leonardo Fabbri nel getto del peso. A Ferrara il 22enne dell’Aeronautica piazza un lancio da record a 20,52 per ritoccare la sua migliore prestazione nazionale under 23 all’aperto, sette centimetri in più del 20,45 ottenuto il 26 maggio a Castiglione della Pescaia. Nelle ultime quattro gare ...

Atletica – Larissa Iapichino da record : un fantastico 6 - 64 nel salto in lungo ad Agropoli : Atletica: Larissa Iapichino 6,64 nel lungo, è record italiano ad Agropoli Un salto da record per Larissa Iapichino, protagonista della seconda giornata dei Campionati italiani allievi ad Agropoli (Salerno). La 16enne toscana con un formidabile 6,64 (+0.2) nel lungo realizza il primato nazionale under 18 e anche under 20, superando all’ultimo tentativo il limite di Maria Chiara Baccini (6,55 nel 1998). Per la doppia figlia d’arte, di Gianni ...

Atletica - Mariya Lasitskene vola in cielo : 2.06 - quinta misura di tutti i tempi! Poi attacca il record del mondo : Mariya Lasitskene è letteralmente volata in cielo al Meeting di Ostrava (Repubblica Ceca), la due volte Campionessa del mondo di salto in alto si è resa protagonista di una gara spettacolare e fuori da qualsiasi logica. La russa ha superato 2.06 al primo tentativo: miglior prestazione mondiale stagionale, eguagliato il suo personale e quinta misura di tutti i tempi. La 26enne non si è accontentata e ha attaccato il record del dondo, quel 2.09 ...