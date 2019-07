Atletica | l’Italia si candida per ospitare gli Europei 2024 | Roma in pole position | gare

Atletica – Festival Olimpico della Gioventù : subito oro per l’Italia - Gabriele Gamba tionfa nei 10.000 di marcia : L’azzurro trionfa nell’unica prova di oggi con un titolo in palio alla rassegna continentale under 18 Prosegue il momento favorevole dell’Atletica giovanile azzurra. Dopo i successi agli Europei U20 di Boras, arriva subito una medaglia d’oro nella prima giornata al Festival Olimpico della Gioventù europea di Baku (Azerbaigian). L’azzurro Gabriele Gamba è il padrone dei 10.000 di marcia e si impone in 45:15.74, nell’unica prova ...

Atletica – Europei U20 da record per l’Italia : azzurri secondi nel medagliere : Atletica: Italia da record, 5 ori agli Europei U20! azzurri secondi nel medagliere È un’Italia giovanile da record agli Europei U20 di Atletica a Boras, in Svezia: cinque medaglie d’oro come mai prima, undici podi, bottino mai raggiunto nelle passate 24 edizioni dell’evento, e un fantastico secondo posto nel medagliere (5 ori, 3 argenti, 3 bronzi) con soltanto un titolo in meno della Gran Bretagna vincitrice. È la ...

Atletica - Europei Under 20 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia ed i giovani azzurri da monitorare. Attesa per Larissa Iapichino : Dopo la conclusione della rassegna continentale U23, si apre domani un altro appuntamento di primo piano del calendario internazionale per l’Atletica giovanile: da giovedì 18 luglio a domenica 21 luglio lo Stadio Ryavallen di Boras, in Svezia, accoglierà infatti gli Europei U20 2019. La spedizione italiana sarà composta da 74 atleti e punterà a migliorare il bottino conquistato nella passata edizione svoltasi a Grosseto nel 2017. Le speranze di ...

Atletica - Universiadi 2019 : niente medaglie per l’Italia nella penultima giornata - Perini firma il minimo per i Mondiali : Non arrivano medaglie per l’Italia dell’Atletica leggera nella penultima giornata delle Universiadi 2019, il miglior risultato è stato firmato da Lorenzo Perini che sui 110 metri ostacoli ha centrato il minimo per i Mondiali di Doha siglando il suo nuovo personale (13.46, migliorato di un centesimo il recente 13.47 di La Chaux-de-Fonds). Il 24enne lombardo si è messo in luce in semifinale, in finale si è fermato a 13.50 ad appena un ...

Atletica - Europei Under 23 2019 : doppio bronzo per l’Italia - Gabriele Chilà e Sara Fantini festeggiano : Gabriele Chilà ha conquistato la prima medaglia per l’Italia agli Europei Under 23 di Atletica leggera che si stanno disputando a Gavle (Svezia). Il 21enne calabrese, tesserato per la Studentesca Rieti Milardi, si è reso protagonista di un bel balzo ed è atterrato a 8.00 metri (+ 0.5 m/s di vento) riuscendo così a mettersi al collo la medaglia di bronzo nel salto in lungo venendo battuto dal greco Miltiadis Tentoglu (8.32) e dallo spagnolo ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 maggio. Flecca bronzo nel taekwondo. L’Italia sogna con la pallanuoto. Iniziano le finali di nuoto e Atletica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 18:27 BASKET – All’intervallo il Portogallo è avanti sul Giappone per 32-29 nella finale per il bronzo del torneo femminile. 18:24 nuoto – Un vero peccato questa finale dei 200 farfalla: dietro la coppia americana composta nell’ordine da Luther e Carter, la giapponese Mochida beffa per un pelo le nostre Cusinato, quarta, e Polieri ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 maggio. Flecca bronzo nel taekwondo. L’Italia sogna con la pallanuoto. Tra poco Atletica e nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 17:15 CALCIO – Aggiornamento torneo femminile: Italia-Cina 0-0 e Corea del Nord-Irlanda 0-0. 17:00 CALCIO – Iniziate la semifinale 5°-8° posto femminile tra Italia e Cina e la partita tra Corea del Nord e Irlanda che decreterà la prima finalista del torneo donne. 16:44 PALLAnuoto – Terminato anche il secondo quarto maschile: USA-Croazia ...

Atletica - Europei Under 23 2019 : Sottile - Olivieri e Zenoni le grandi carte dell’Italia : Gli Europei Under 23 di Atletica leggera andranno in scena a Gavle (Svezia) da giovedì 11 a domenica 14 luglio, all’evento parteciperano ben 67 azzuri (40 uomini e 27 donne). La stella sarà Stefano Sottile che quest’anno ha saltato 2.30 metri e che punterà ala medaglia d’oro nell’alto, nel 2015 vinse la medaglia d’oro ai Mondiali Under 18 e si presenta con il miglior accredito continentale. Attenzione a Linda ...

Universiadi 2019 – Atletica : Daisy Osakue regala il primo oro all’Italia - l’azzurra si impone nel lancio del disco : L’azzurr,a che studia criminologia alla Angelo State University in Texas, conquista il titolo con il primato personale di 61,69 La prima medaglia dell’Atletica leggera all’Universiade di Napoli arriva da Daisy Osakue nel lancio del disco. l’azzurra che studia criminologia alla Angelo State University, in Texas, conquista il titolo con il primato personale di 61,69, allungando la gittata di 34 centimetri rispetto al 61,35 che aveva ...

Atletica - l’Italia trionfa nella Coppa Europa dei 10.000 metri : Crippa trascina gli azzurri al successo : La squadra maschile conquista il successo grazie a Crippa, abile a trascinare Dini ed El Otmani. Bronzo invece per la squadra femminile Vittoria dell’Italia nella Coppa Europa dei 10.000 metri a Londra, con il trionfo di Yeman Crippa che trascina la formazione maschile al successo per team. Il 22enne azzurro, bronzo continentale nella scorsa stagione, conquista la gara in 27:49.79 mentre completano il risultato di squadra Lorenzo Dini, ...

Atletica - Europei Under 23 2019 : i convocati dell’Italia - 68 azzurri a Gavle. Spiccano Sottile e Olivieri : Antonio Andreozzi, vicedirettore tecnico per il settore giovanile, ha diramato le convocazioni per gli Europei Under 23 di Atletica leggera che andranno in scena a Gavle (Svezia) da giovedì 11 a domenica 14 luglio. L’Italia sarà presente all’appuntamento con ben 68 azzurri (41 uomini, 27 donne) tra cui Spiccano Stefano Sottile (2.30 nel salto in alto) e Linda Olivieri (55.97 sui 400 metri ostacoli) che hanno già ottenuto lo standard ...

Giochi Europei di Minsk – L’Italia dell’Atletica chiude al sesto posto : sesto posto per l’italia nell’atletica ai Giochi Europei di Minsk L’Italia chiude al sesto posto la finale degli European Games di Minsk, nell’edizione che sperimentava il nuovo format della Dynamic New Athletics vinta dall’Ucraina (oro) davanti ai padroni di casa della Bielorussia (argento) e alla Germania (bronzo). Gli azzurri, al quarto turno di gare in sei giorni, non riescono complessivamente a ripetere tutte le buone ...

Atletica - European Games 2019 : l’Italia accede alla finalissima! Azzurri secondi in semifinale - venerdì per le medaglie : L’Italia dell’Atletica leggera è in finale agli European Games di Minsk: nella seconda semifinale la compagine azzurra si è classificata al secondo posto nella staffetta mista in 4’33″26 alle spalle della Bielorussia, vincente il 4’28″46. Va in finale anche la Repubblica Ceca, terza in 4’34″17. Fuori Spagna, Ungheria e Russia. Nella prima semifinale si era registrata la vittoria dell’Ucraina ...

Atletica - European Games 2019 : l’Italia vola in Finale - Hassane Fofana vince tra gli ostacoli : L’Italia dell’Atletica leggera si è qualificata alla Finale degli European Games 2019, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Minsk (Bielorussia). La nostra Nazionale ha staccato il pass per l’atto conclusivo dell’innovativo format DNA grazie al secondo posto ottenuto in semiFinale alle spalle della Bielorussia, la staffetta The Hunt composta da Riccardo Tamassia, Maria Enrica Spacca, Giuseppe Leonardi, ...