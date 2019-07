Assunzioni ATA 2019 2020 | tabella analitica per profilo e provincia

Fonte : scuolainforma

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Come abbiamo dettoalcuni giorni fa, il MIUR ha avuto il via libera dal MEF per l’assunzione degli ATA, autorizzando 8.408 posti. Questi corrispondono al numero di cessazioni che si avrà il 1° settembre. Entro la fine di luglio i sindacati saranno convocati per l’informativa sulla ripartizione del contingente per regione. Personale ATA/20: leLa FLC CGIL ha ribadito che il numero dellepreviste, pur coprendo il turn-over, è insufficiente rispetto alle esigenze della scuola italiana. I posti liberi e disponibili sono ben 19.942. Viene richiesto nuovamente un piano straordinario di, esattamente come già fatto per i docenti.cessazioni perL'articoloATAperproviene da ScuolaInforma.

