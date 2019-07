Arriva il nuovo contratto dei medici

Calciomercato Lazio - la squadra di Inzaghi ‘vola’ sulle fasce : Arrivano i colpi - il nuovo 11 [FOTO] : Calciomercato Lazio – La Lazio continua la preparazione in vista della prossima stagione, l’ultimo campionato dei biancocelesti è stato altalenante, la squadra di Simone Inzaghi ha fallito la qualificazione in Champions League, obiettivo che sembrava alla portata considerando il percorso deludente di Milan e Roma. Ma adesso la Lazio guarda al futuro e la dirigenza si è mossa bene sul mercato, la squadra si è rinforzata e punta ...

Libertà è il nuovo album di Rocco Hunt e Arriva ad agosto : Si intitola Libertà il nuovo album di Rocco Hunt e sarà disponibile nei negozi e in digital download dal 30 agosto. A tre anni dall’ultimo lavoro, Rocco Hunt condivide oggi con i fan i primi dettagli sul nuovo disco. Al prossimo progetto di inediti, che sembrava dover essere posticipato, non manca molto e sarà fuori entro la fine dell'estate. Ad annunciarlo ai suoi seguaci è stato lo stesso artista attraverso un post su Instagram nel quale ...

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - Arrivati in 29 : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - nuovo sbarco, ieri sera, sull'isola di Lampedusa, dove sono arrivati 29 Migranti, quindici uomini, undici donne e tre minori. I Migranti sono stati soccorsi da una motovedetta della Guardia costiera. I 29 sono stati trasferiti nel centro hotspot.

Dalla Spagna – Nuovo nome per il Napoli se non dovesse Arrivare Rodriguez. Il sostituto : Calciomercato Napoli, se James non dovesse arrivare il sostituto potrebbe essere Malcom del Barcellona Calciomercato Napoli, James Rodriguez rimane l’obiettivo in cima alla lista del Napoli. Se però il colombiano non dovesse arrivare gli azzurri dovrebbero virare su un altro giocatore. Il sostituto sarebbe anche già stato individuato è del Barcellona Malcom. L’ex Bordeaux potrebbe partire, solo nel caso in cui alla ...

Instagram : Arriva un nuovo aggiornamento e spariscono i like dalle foto - ma non per tutti : Per tutti gli appassionati di Instagram è in arrivo una novità o, per meglio dire, un aggiornamento che riguarda il social delle fotografie che da un paio di anni a questa parte spopola anche nel nostro Paese. Nei mesi scorsi era stato annunciato che ci sarebbe stata una novità riguardante il numero dei 'like' che una persona riceve ogni qualvolta posta uno scatto sul suo profilo ufficiale. I vari 'mi piace', infatti, non sarebbero stati più ...

Ciliverghe - Arriva il nuovo direttore generale : Paolo Marchesini si presenta : Il Ciliverghe Calcio è lieto di dare il benvenuto al nuovo direttore generale della società Paolo Marchesini. Il nuovo dg è già operativo ed lavorerà a stretto contatto con il presidente Nicola Bianchini, il responsabile comunicazione ed organizzazione Edoardo Brunetti ed il direttore sportivo Danilo Facchinetti, contribuendo al progetto di crescita del Ciliverghe attraverso una maggiore strutturazione societaria volta ad accrescere anche ...

Calciomercato Juventus - nuovo acquisto a centrocampo : Arriva il francese : Calciomercato Juventus – nuovo prospetto per la Juventus. Attraverso una nota sul suo sito ufficiale, il Lione ha ufficializzato il trasferimento di Hamza Rafia in bianconero. Che avviene sulla base di un importo da 400mila euro al quale è possibile aggiungere un massimo di 5 milioni di euro di bonus e un incentivo del 20% sul valore relativo a […] More

SPY FINANZA/ Il nuovo allarme che Arriva dalla Cina : Il dato sul Pil cinese è stato accolto positivamente dai mercati. In realtà l'economia di Pechino non gode di buona salute come sembra

The Masked Singer Arriva in Italia con la conduzione di Milly Carlucci - nuovo talent dal 2020 : The Masked Singer arriva in Italia e inizia a destare le prime curiosità in coloro che già si chiedono di cosa si tratti. Il programma, condotto da Milly Carlucci, risponde alla caratteristiche dell'ennesimo talent di cui non si sentiva l'esigenza ma con qualche novità: coloro che si presentano di fronte alla giuria saranno camuffati sotto dei buffi costumi dei quali non si priveranno se non in caso di eliminazione. La novità, che è già ...

Basket - nuovo colpo di mercato per Milano : Aaron White sigla un biennale con l’Olimpia - Arriva la nuova ala : nuovo colpo di mercato per l’Olimpia Milano che continua la propria campagna acquisti, la squadra meneghina vuole rafforzarsi per essere competitiva in Eurolega e riconquistare lo scudetto. Aaron White, ala statunitense in uscita dallo Zalgiris Kaunas, ha siglato un biennale con i biancorossi che colmano così il vuoto lasciato da Mindaugas Kuzminskas. Si tratta di un giocatore molto atletico, con delle ottime doti difensive e che punta ...

Play it Cool : Arriva in Italia il nuovo profumo di Cristiano Ronaldo : CR7 Play IT Cool: il nuovo profumo di Cristiano Ronaldo arriva in Italia Play It Cool, la nuova fragranza del campione mondiale Cristiano Ronaldo è finalmente arrivata sul mercato Italiano. Distribuita dall’azienda veneta Mavive Spa, la nuova eau de toilette maschile colpisce con le sue note fresche e frizzanti. Una creazione olfattiva pensata per i più giovani, da qui il suo nome “Play it Cool” – scritta fatta a mano da Ronaldo stesso ...

Porsche 911 - Sulla RSR aggiornata Arriva un nuovo 4.2 aspirato : toccato a Jörg Bergmeister l'onore di guidare in anteprima la Porsche 911 RSR aggiornata al Goodwood Festival of Speed. La Porsche ha voluto presentare in anteprima mondiale la versione da gara all'evento inglese, confermando la completa evoluzione del progetto rispetto al modello introdotto nel 2017. La vettura sarà portata in gara nella categoria GTE del WEC già a partire da settembre, alla gara di Silverstone, mentre è atteso per il ...

Il nuovo album di J-Ax Arriva nel 2020 dopo il progetto con Fedez e i singoli in radio : Il nuovo album di J-Ax uscirà nel 2020. A rivelarlo è il rapper milanese a Rockol in occasione del Rock in Roma, nel quale ha tenuto un concerto nell'ambito della tournée che ha organizzato per i 25 anni di carriera con DJ Jad. La sua nuova prova discografica sarà rilasciata dopo Il Bello Di Essere Brutti, che ha pubblicato nel 2014, e dopo Comunisti Col Rolex, che invece ha composto con Fedez. Nei prossimi giorni, J-Ax tornerà anche in ...