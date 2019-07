Apre a Tokyo il primo ristorante dedicato a Sailor Moon

Tokyo - Borsa Apre piatta : Nikkei +0 - 02% : 2.28 La Borsa di Tokyo inizia la seduta all'insegna della cautela, nonostante il recupero marginale degli indici azionari Usa durante la notte, con gli investitori che cercano di interpretare i prima segnali dall'inizio della stagione delle trimestrali societarie, appena avviata. Il Nikkei fa segnare una variazione piatta (+0,02%) a quota 21.420,56. sui mercati valutari lo yen si mantiene stabile tratta a un livello di 107,90 sul dollaro, e a ...

Borsa.Tokyo Apre in lieve calo a -0 - 30% : 03.22 La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno meno, appesantita dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e le attese sull'imminente stagione delle trimestrali societarie. Il Nikkei segna una variazione negativa dello 0,30% a quota 21.403,19 cedendo 63 punti. Sui mercati valutari lo yen tratta a un livello di 107,47 sul dollaro, e a 120,80 sull'euro.

Tokyo - Borsa Apre positiva : Nikkei +0 - 51% : 2.21 La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana col segno più,sostenuta dal tentativo di recupero degli indici azionari Usa, che riflettono le nuove aspettative di una riduzione del costo del denaro da parte della Fed e la stabilizzazione della valuta nipponica. Il Nikkei avanza dello 0,51% a quota 21.153, aggiungendo 106 punti. Sui mercati valutari lo yen tratta a un livello di 107,40 sul dollaro, e a 120,90 sulla moneta unica.

Tokyo - Borsa Apre in calo : Nikkei -0 - 31% : 3.02 La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno meno, seguendo do la correzione degli indici azionari Usa, in scia ai rinnovati timori di ulteriori inasprimenti delle dispute commerciali tra Pechino e Washington dopo le ultime dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump su possibili nuovi dazi. Il Nikkei cede lo 0,31%. Sul fronte dei cambi lo yen si svaluta leggermente sul dollaro a un Livello di 108,20, e a 121,30 sull'euro.

Borse - Tokyo Apre in calo a -0.18% : 02.58 Partenza in leggero calo per la Borsa di Tokyo rimasta chiusa lunedì per festività. L'indice Nikkei cede lo 0,18% a 21.647,78 punti nelle prime battute

Borsa. Tokyo Apre in positivo a +0.12% : 03.12 Partenza in rialzo per la Borsa di Tokyo sulla scia di Wall Street galvanizzata dalla possibilità di un taglio dei tassi d'interesse Usa. L'indice Nikkei nelle prime battute sale dello 0,12% a 21.668,57 punti.

Borsa. Tokyo Apre in rialzo a +0.29% : 03.05 La Borsa di Tokyo parte in rialzo, sostenuta dalla debolezza dello yen che ha compensato le preoccupazioni per le crescenti tensioni tra Usa e Iran. L'indice Nikkei sale dello 0,29% nelle prime battute a 21.596,96 punti.

Borsa. Tokyo Apre in ribasso a -0 - 38 : 02.50 La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno meno, in scia alle ridotte aspettative di una riduzione dei tassi di interesse negli Usa da parte della Federal Reserve dopo il dato migliore del previsto sull'occupazione. Il Nikkei segna un calo dello 0,38% a quota 21.664,73, lasciando sul terreno 81 punti. Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro a un livello di 108,40 e a 121,70 sull'euro.

Borsa. Tokyo Apre in rialzo dello 0 - 52% : 02.30 La Borsa di Tokyo inizia la seduta in positivo, sostenuta dal record fatto segnare a Wall Street dal Dow Jones in attesa della ripresa dei nuovi negoziati sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti. L'indice di riferimento Nikkei segna un rialzo dello 0,52% a quota 21.750,23, guadagnando 112 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si è stabilizzato sul dollaro a un livello di 107,70 e a 121,60 sull'euro.

Borsa. Tokyo Apre in calo dello 0 - 39% : 03.07 Partenza in calo per la Borsa di Tokyo che risente del rialzo dello yen. Nelle prime battute l'indice Nikkei cede lo 0,39% a 21.670,24 punti.

Borsa - Tokyo Apre poco variata a -0 - 18% : 03.16 La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in leggero calo nella prima seduta della settimana, con gli investitori che temono il verificarsi di ulteriori incidenti tra Iran e Stati Uniti nel golfo di Oman e le possibili ripercussioni sul prezzo del petrolio. In apertura il Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,18%, a quota 21.219,39. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro a 107,30 e a un livello di 122,10 sull'euro.

Borsa Tokyo Apre in calo : Nikkei -0 - 18% : 4.05 La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in lieve calo dopo i nuovi avvertimenti del presidente Usa, Donald Trump, di nuovi dazi alla Cina, nel caso non dovesse avvenire un incontro col suo omologo cinese Xi Jinping al G20 di Osaka, a fine mese. Il Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,18% a quota 21.112,64, con una perdita di 38 punti. Sul mercato valutario lo yen si mantiene stabile sul dollaro a 108,30, e a 122,60 sull' ...

Borsa.Tokyo Apre in lieve rialzo : +0.26% : 02.58 La Borsa di Tokyo tenta un parziale recupero dopo quattro ribassi consecutivi, nella speranza di segnali incoraggianti dalle trattative sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti. Il Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,26% a quota 20.464,07, aggiungendo 53 punti. Sul mercato valutario lo yen rimane ai massimi sul dollaro, poco sopra quota 108, mentre è stabile sull'euro a un livello di 121,40.

Borsa - Tokyo Apre in ribasso dello 0 - 73% : 04.12 La Borsa di Tokyo avvia gli scambi all' insegna della cautela nell'ultima seduta della settimana, in attesa della pubblicazione dei dati dal mercato manifatturiero in Cina, nel corso della mattinata, e l'assenza di un accordo sul commercio internazionale tra Pechino e Washington. Il Nikkei cede lo 0,73% a quota 20.789,55, perdendo 152 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si apprezza leggermente sul dollaro a 109,30 e a un valore di 121,70 ...