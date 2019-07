Anticipazioni Bitter Sweet | Deniz ricattato da Demet e Hakan | c’entrano Bulut e Nazli

Bitter Sweet Anticipazioni 24 luglio 2019 : Deniz scopre la verità su Nazli e... : Alya pugnala Nazli alle spalle, rivelando a Deniz che è stata Asuman a fare le foto ai documenti. Il ragazzo è sconvolto.

BITTER SWEET - Anticipazioni : FERIT chiede a NAZLI di sposarlo ma… : Tra qualche settimana, a BITTER SWEET – Ingredienti d’Amore, FERIT (Can Yaman) e NAZLI (Ozge Gurel) decideranno di sposarsi, anche se questa iniziativa sarà tutt’altro che romantica. L’imprenditore utilizzerà infatti questa strategia per cercare di ottenere l’affidamento del nipote Bulut (Alihan Turkdemir), al fine di strapparlo dalle grinfie dei perfidi Hakan Onder (Necip Memili) e Demet (Alara Bozbey)… BITTER ...

Anticipazioni Bitter Sweet - puntata del 25 luglio : Demet denuncia il marito Hakan : La nuova telenovela turca 'Bitter Sweet - Ingredienti d’amore' continua ad essere molto amata. Le Anticipazioni della puntata che verrà trasmessa in Italia il 25 luglio sempre a partire dalle ore 14:45, svelano che Demet tradirà il marito Hakan Onder. La sorella di Deniz non appena scoprirà che il losco imprenditore è coinvolto in delle attività di contrabbando lo denuncerà alle forze dell’ordine. Hakan quando si recherà nel solito magazzino per ...

Anticipazioni Bitter Sweet dal 29 Luglio al 2 Agosto 2019 : Una Terribile Scoperta! : Anticipazioni Bitter Sweet dal 29 Luglio al 2 Agosto 2019: qualcosa sta per rompersi definitivamente nel rapporto con Nazli e Ferit, quando una Terribile verità viene alla luce. Allo stesso tempo, grandi problemi coinvolgeranno il ristorante ed anche la relazione tra Hakan e Demet… Continua ad appassionare la soap turca Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore, che nelle puntate dal 29 Luglio al 2 Agosto 2019 sarà ricca di novità e ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 24 e 23 luglio : Demet decisa a denunciare Hakan? : Bitter Sweet, Anticipazioni puntate 24 e 23 luglio 2019: Nazli alle prese con un socio misterioso per il suo ristorante e un tradimento...

BITTER SWEET/ Anticipazioni 24 e 23 luglio : Nazli pugnalata alle spalle da... : BITTER SWEET, Anticipazioni puntate 24 e 23 luglio 2019: Nazli alle prese con un socio misterioso per il suo ristorante e un tradimento...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 24 e 23 luglio : Nazli - ristorante e un misterioso socio.. : Bitter Sweet, Anticipazioni puntate 24 e 23 luglio 2019: Nazi dice addio a Ferit? Nea vita dea giovane cuoca torna a'improvviso...

BITTER SWEET - Anticipazioni puntata di mercoledì 24 luglio 2019 : anticipazioni trentatreesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda mercoledì 24 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: Nazli e Manami hanno preso possesso del loro ristorante, ma Ali – terzo socio dell’attività – ha preferito tirarsi indietro in extremis vendendo la sua quota ad un misterioso acquirente. La notizia sconvolge Nazli e Manami… Alya fa a Deniz una confidenza che metterà in crisi ...

Bitter Sweet Anticipazioni Turche : Ferit prende a pugni Hakan : Ferit ha assunto un investigatore per scoprire chi ha manomesso l'auto su cui viaggiavano sua sorella e suo marito. L'Aslan è certo che ci sia lo zampino di Hakan e lo affronta.

Bitter Sweet Anticipazioni 24 luglio 2019 : Alya svela a Deniz la verità su Nazli e il ragazzo... : Alya pugnala Nazli alle spalle, rivelando a Deniz che è stata Asuman a fare le foto ai documenti. Il ragazzo è sconvolto.

Bitter Sweet/ Anticipazioni 23 luglio : Nazli dice addio a Ferit? Torna... : Bitter Sweet, Anticipazioni puntata 23 luglio 2019: Nazi dice addio a Ferit? Nea vita dea giovane cuoca torna a'improvviso...

Bitter Sweet Anticipazioni 23 luglio 2019 : Demet istiga Deniz contro Ferit : Demet convince Deniz a rompere l'idillio amoroso tra Ferit e Nazli. La cuoca intanto ha ottenuto i soldi per aprire il suo ristorante.

BITTER SWEET - Anticipazioni e trame puntate dal 29 luglio al 2 agosto 2019 : anticipazioni settimanali BITTER SWEET – Ingredienti d’amore, trame puntate da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019: Durante l’inaugurazione del ristorante, Ferit chiede a Nazli di ballare ma, nella sala gremita di clienti, Deniz osserva la scena covando un odioso rancore; non resiste alla visione dei due insieme e annuncia di dover tornare a casa, dove, in preda all’ira, decide di fare ciò che aveva promesso di non ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 23 e 22 luglio : tra Deniz e Ferit - nella vita di Nazli... : Bitter Sweet, Anticipazioni puntata 23 e 22 luglio 2019: tra Deniz e Ferit, nella vita di Nazli, spunta un altro uomo che cambierà tutto.