Anne Hathaway è incinta | l' annuncio social

Anne Hathaway annuncia la seconda gravidanza sui social : "Non è stato facile" - : Novella Toloni L'attrice de "Il diavole veste Prada" ha mostrato il pancione in uno scatto sui social, confermando i rumors sulla seconda gravidanza. Un post intimo in cui ha parlato di difficoltà di concepimento e infertilità Anne Hathaway è in attesa del secondo figlio. Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso i social dove ha pubblicato una foto di profilo con il pancione in bella mostra. Una gravidanza che, a giudicare dalla ...

Uomo accoltellato sul set del film di Anne Hathaway : Dramma sul set di "The Witches". Il 19 giugno una persona dello staff è stata pugnalata alla nuca. L`aggressore, un 54enne, è stato subito arrestato. Il fatto si è svolto sotto gli occhi di molti membri della troupe, presso gli studi della Warner Bros vicino a Londra. Protagonista del film è l`attrice Anne Hathaway, non è noto se la 36enne fosse presente. La Warner ha sospeso per quale che tempo le riprese della pellicola tratta dal romanzo di ...

«Serenity – L’isola dell’inganno» il noir bollente con Matthew McConaughey e Anne Hathaway : Un giallo a tinte noir dall’estetica patinata che ricorda i film di Adrian Lyne e due protagonisti - Matthew McConaughey e Anne Hathaway - più sensuali che mai: questi sono gli ingredienti più che stuzzicanti di Serenity – L’isola dell’inganno. Il film è stato scritto e diretto da Steven Knight, già sceneggiatore di Piccoli affari sporchi, La promessa dell'assassino e Allied: Un'ombra ...