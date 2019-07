Anne Hathaway annuncia la seconda gravidanza sui social | Non è stato facile

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Novella Toloni L'attrice de "Il diavole veste Prada" ha mostrato il pancione in uno scatto sui, confermando i rumors sulla. Un post intimo in cui ha parlato di difficoltà di concepimento e infertilitàè in attesa del secondo figlio. Adrlo è stata lei stessa attraverso idove ha pubblicato una foto di profilo con il pancione in bella mostra. Unache, a giudicare dalla rotondità della pancia, appare già avanti tanto da far pensare che il secondogenito potrebbe nascere prima della fine dell'anno. La brillante attrice, oggi nelle sale cinematografiche con il thriller "Serenity - L'isola dell'inganno" al fianco di Matthew McConaughey, ha scherzato sullacommentando lo scatto con un ironico: "Non è per un film #2"., sposata dal 2012 con il collega attore Adam Shulman, è già madre di un ...

WeCinema : Week end al cinema: in sala #Serenity con @McConaughey e #AnneHathaway e la storia di #Edison, la competizione che… - MiriaPagani : Chi siamo? Da dove veniamo? Come fa Anne Hathaway a essere sempre bella e di classe? - whatabovtlove : RT @logaphile: ANNE HATHAWAY È INCINTA SONO FELICISSIMAAAAAA AAAAA AAA A -