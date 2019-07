Annalisa ' Il nuovo album? Non sono ancora soddisfatta | c' è da fare' | Battiti Live

In arrivo il nuovo album di Annalisa dopo Avocado Toast - ultimo singolo in radio per l’estate : Il nuovo album di Annalisa sta per arrivare. L'artista savonese è pronta a tornare con un progetto discografico che è pronto per essere rilasciato nel mese di settembre, dopo l'arrivo in radio di Avocado Toast a cominciare dal 7 giugno. L'annuncio del nuovo album di Annalisa è arrivato a oltre un anno da Bye Bye che ha rilasciato in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo con Il mondo prima di te, con il quale ha conquistato il ...

Audio e testo di Avocado Toast di Annalisa - nuovo singolo per l’estate : Avocado Toast è il nuovo singolo di Annalisa. L'artista di Savona è pronta a tornare in radio con un brano in airplay per l'estate a cominciare dal 7 giugno. Il brano sarà presentato nel corso della prima serata dei Seat Music Awards all'Arena di Verona, con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Lo spettacolo sarà trasmesso anche in differita da Rai1 nelle serate del 5 e 6 giugno in prima serata. Avocado Toast porta la firma ...

