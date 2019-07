Andrea Zelletta punzecchia Ivan e Sonia | ' Questa suspense solo per creare gossip'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 24 luglio 2019) La presunta crisi in corso traGonzalez ePattarino continua a far discutere: le versioni contrastati che i due ex di Uomini e Donne hanno dato sulla loro attuale situazione sentimentale hanno fatto storcere il naso a molti. Tra i tanti che si sono esposti per commentarevicenda, c'è anche: l'ex collega dello spagnolo, infatti, ha pubblicato un messaggio piuttosto polemico su Instagram che altro non sembra che una frecciatina velenosa alla coppia.si sfoga su IG: 'Essere chiari è difficile?' Le dichiarazioni contrastanti che stanno rilasciandosulche li vorrebbe in procinto di lasciarsi, continuano a campeggiare su molti siti. A catturare l'attenzione dei curiosi, però, è soprattutto il fatto che la corteggiatrice fa capire di essere in crisi con il fidanzato, mentre lui smentisce tutto sui social network con un sorriso quasi ...

zazoomblog : Andrea Zelletta: “Ci ha lasciato presto” poi amore per Natalia e rapporto con Klaudia - #Andrea #Zelletta:… - zazoomblog : Andrea Zelletta: “Ci ha lasciato presto” poi amore per Natalia e rapporto con Klaudia - #Andrea #Zelletta:… - zazoomnews : Andrea Zelletta: “Ci ha lasciato presto” poi amore per Natalia e rapporto con Klaudia - #Andrea #Zelletta:… -