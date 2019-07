Ancelotti | «Carichi di lavoro elevati | sapevamo di rischiare partite così»

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 24 luglio 2019) L’allenatore del Napoli Carloai microfoni di Sky al termine dell’ultima amichevole da Dimaro contro la Cremonese 3 a 3: Un giudizio su questa partita «Partita soporifera che viene alla fine di un carico elevato di. Loma dovevamo correre il rischio» Si aspettava di più? «No, abbiamo fatto undi forza l’altro giorno ed era inevitabile. Ma in questo memento non importa» I 5 gol presi nelle ultime gare la preoccupano? «Non mi preoccupano perché stiamo provando pressing più offensivo e manca un po’ di equilibrio. Ma queste prove puoi farle adesso e non quando comincia il campionato». Prestazione di Gaetano anche oggi da segnalare «Stiamo valutando, può andare a giocare o restare, lo valuteremo insieme» Elmas? «Darà qualità al centrocampo. È molto felice di essere qui e questo è molto importante. È un centrocampista moderno che darà ...

