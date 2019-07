Amici | Maria De Filippi e quel momento di panico | Ero terrorizzata | senza

Amici - l'indiscrezione più clamorosa. "Chi riporta in studio Maria De Filippi". Un colpo al cuore : Ad Amici Vip un ritorno che farà felicissimi i telespettatori della prima ora. Per l'edizione "famosa" del suo talent, Maria De Filippi potrebbe riabbracciare tra i giurati Garrison Rochelle, coreografo americano e storico insegnante di ballo del programma lanciato 18 anni fa su Canale 5. Leggi anch

Stefano De Martino ammette : “Ad Amici mi stavano cacciando. È stata Maria De Filippi a fermarli” : Stefano De Martino si sta godendo l’estate in vacanza con Belen Rodriguez, di cui è di nuovo innamoratissimo, e il figlio Santiago ma in un’intervista al settimanale Oggi è tornato con la mente indietro nel tempo, agli esordi nel talent di Maria De Filippi, “Amici“, rivelando che all’epoca nessuno lo volle tranne appunto Maria. “Ad Amici nessuno dei professori mi voleva, mi stavano cacciando, lei li ha fermati ...

Amici - la confessione di Stefano De Martino : "Umiliato e cacciato dai professori. E Maria De Filippi..." : Ora, soprattutto dopo il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, per Stefano De Martino va tutto a gonfie vele. Anche da un punto di vista lavorativo le cose sono più che ok, la carriera da conduttore televisivo è zeppa di appuntamenti imminenti. Ma non è sempre stato così facile, ovviamente. E ora,

Giordana Angi torna ad Amici di Maria De Filippi : “E’ emozionante” : Anticipazioni Amici: Giordana Angi presente ai casting Tra un paio di mesi tornerà in Tv la nuovissima edizione di Amici di Maria De Filippi. Per tale ragione i casting per formare la nuova classe di talenti del talent show più seguito in Italia sono già iniziati da oltre un mese. E oggi ad assistere ai provini c’era anche una persona molto amata dai telespettatori. Chi? Giordana Angi, la quale si è seduta comodamente al fianco dei ...

Amici - l'impensabile ritorno di Giordana Angi in studio da Maria De Filippi : emozione travolgente : Un pazzesco ritorno ad Amici, il talent-show di Maria De Filippi su Canale 5: al centro della vicenda c'è Giordana Angi, la quale prende parte al casting della trasmissione. In questa occasione, però, si trova dall'altra parte del banco, tra chi insomma deve selezionare i nuovi talenti per la prossi

Anticipazioni Amici di Maria : Wanda Nara avrebbe fatto il provino per l'edizione Vip : Cosa ci faceva Wanda Nara negli studi dove in questo periodo sono in corso i provini per un nuovo programma di Canale 5? Secondo le indiscrezioni divulgate dal Corriere dello Sport, la moglie di Mauro Icardi potrebbe entrare a far parte del cast della prima edizione Vip di Amici di Maria De Filippi. Durante i tre giorni che ha trascorso recentemente a Roma, infatti, l'argentina avrebbe anche sondato il terreno per un suo eventuale debutto nel ...

Amici di Maria De Filippi - ex ballerino choc : “Io figlio segreto di…” : Amici: Valerio Pino fa una clamorosa confessione sulla sua vita privata Valerio Pino, come tutti sapranno bene, è stato uno dei ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi. Tuttavia in queste ultime ore l’ex ballerino del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi ha fatto molto discutere per un altro motivo. Quale? Nell’intervista rilasciata sull’ultimo numero del magazine Nuovo ha svelato quanto segue: ...

Amici di Maria : Alberto Urso pizzicato con la ballerina Valentina Vernia! Le foto : Alberto Urso ad Amici di Maria De Filippi sembrava essersi preso una cotta, ma chi credeva (o sperava) che la ragazza in questione fosse Tish si è sbagliato di grosso, perché come immortalato dai... L'articolo Amici di Maria: Alberto Urso pizzicato con la ballerina Valentina Vernia! Le foto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Amici Vip : svelati i primi nomi del cast di Maria De Filippi : Cresce l’attesa per Amici Vip, il nuovo format creato da Maria De Filippi, nato dal talent più famoso della tv. Il programma è stato confermato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione del prossimo palinsesto Mediaset e ha creato da subito grande curiosità. Il nome del conduttore è ancora top secret, anche se in pole position c’è Michelle Hunziker, mentre in questi giorni sono stati svelati i primi nomi del cast.\\ Secondo le prime ...

Amici Vip - l'ufficio stampa di Maria De Filippi precisa : 'Anticipazioni sul cast non vere' : Gianni Sperti, Marco Carta e Paolo Conticini: sono questi i personaggi famosi che il settimanale Spy ha accostato alla prima edizione Vip di Amici. Sull'ultimo numero della rivista di gossip, infatti, si legge che questi tre artisti sarebbero in trattativa per entrare a far parte del cast del talent show, ognuno per rappresentare la propria categoria: canto, ballo o recitazione. Il capo dell'ufficio stampa di Maria De Filippi, Betty Soldati, ha ...

Amici Vip - da settembre su Mediaset senza Maria De Filippi alla conduzione : Amici Vip parte da settembre su Mediaset, ma non sarà condotto da Maria De Filippi, che vuole dedicarsi invece ai ragazzi del programma

Amici Vip : Maria De Filippi ha scelto la conduttrice? Chi è : Maria De Filippi ha deciso chi condurrà Amici Vip? La Hunziker in pole Mentre la presentazione ufficiale dei Palinsesti Mediaset è prevista per oggi, con il solito embargo che farà sapere tutto domani, Tvblog ha anticipato che a condurre la prima edizione di Amici Vip sarà Michelle Hunziker. La conduttrice che viene dal successo di All Together Now, sarebbe in pole per condurre la versione celebrity del programma di Maria De Filippi. ...

Maria De Filippi - ex di Amici fa un appello : “Con me batterebbe Rai1!” : Amici di Maria, Valerio Pino: “Con me la De Filippi supererebbe la concorrenza” Valerio Pino è stato uno dei ballerini professionisti delle prime edizioni di Amici di Maria De Filippi, ma parecchie sue dichiarazioni hanno fatto arrabbiare la padrona di casa che ha scelto di non riconfermarlo più all’interno dei suoi programmi. Il ballerino rivelò pubblicato di aver avuto un rapporto sessuale con un collega dietro le quinte, ...