Amanda Knox raccoglie fondi per potersi sposare | ' Ho finito i soldi per venire in Italia'

Amanda Knox senza soldi - lancia colletta online per la festa di nozze : «Ho speso tutto per il viaggio in Italia» : Amanda Knox ha finito i soldi: tutti i risparmi li ha infatti spesi, almeno stando a quanto dice lei stessa, nel suo recente viaggio in Italia. Per questo la 32enne americana, che quattro anni fa fu assolta definitivamente dalla Cassazione dalle accuse di omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, ha lanciato insieme al fidanzato un crowdfunding in vista del loro matrimonio (qui il link, nel caso voleste contribuire) Poche settimane ...

Amanda Knox - Italia deve risarcirla : Corte di Strasburgo rigetta ricorso del governo : Amanda Knox ha subito un danno morale e l’Italia dovrà risarcirla con 10.400 euro più le spese legali. Lo ha deciso la Corte di Strasburgo rigettando la richiesta del governo di pronunciarsi di nuovo sul caso dopo che l’Italia era stata condannata per avere violato il diritto della difesa della giovane americana arrestata, condannata, scarcerata – dopo poco meno di quattro anni in cella – e quindi definitivamente assolta ...

