Alitalia | sciopero di venerdì rinviato al 6 settembre

Alitalia - differito al 6 settembre lo sciopero di venerdì : Lo sciopero di piloti e assistenti di volo Alitalia, proclamato da Anpac, Anpav e Anp, per venerdì 26 luglio, è stato differito al 6 settembre quando avrà una durata di 24 ore. Oggi giornata difficile in quasi tutte le città.

Sciopero - oggi bus e treni a rischio : tutti gli orari. Stop Alitalia del 26 ridotto a 4 ore : Fumata nera dall'incontro al ministero dei Trasporti, seguito dall'appello del Garante degli scioperi. Lo Sciopero generale dei trasporti (da bus e metro a treni e traghetti) di oggi e del...

Alitalia - lunedì si chiude : contri i piani della newco arriva già il primo sciopero : Uno sciopero di 24 ore è stato indetto dal sindacato Usb per il 26 luglio dopo le indiscrezioni sul nuovo piano industriale...

Sciopero aerei 26 luglio : voli a rischio per chi si metterà in viaggio con Alitalia : Il mese di luglio sarà caratterizzato da alcune proteste nel settore dei trasporti, che metteranno a rischio le partenze degli italiani per le vacanze estive. Da cerchiare in rosso sul calendario sarà la data di venerdì 26 luglio 2019, quando il personale del Gruppo Alitalia incrocerà le braccia per 24 ore. A promuovere questa agitazione sono state le sigle sindacali ANPAC, ANPAV e USB Lavoro Privato. Non si fermerà soltanto il personale ...

Sciopero trasporti luglio : doppia protesta per Trenord - stop Alitalia il 26 : Il Ministero dei trasporti ha aggiornato il calendario degli scioperi nel settore. Le settimane del mese di luglio vedranno andare in scena una serie di agitazioni sindacali, che coinvolgeranno treni, mezzi pubblici e aerei. Alcuni degli stop preoccuperanno, e non poco, i vacanzieri in partenza. La data più critica in tal senso sarà quella del 26 luglio, quando ad incrociare le braccia sarà il personale navigante del Gruppo Alitalia. Lo Sciopero ...

Alitalia - differito sciopero di domani : 19.56 Fnta,Federazione che riunisce piloti ed assistenti di volo di Anpac,Anpav e Anp comunica "che le tre sigle hanno accolto l'invito del ministero dei Trasporti a differire lo sciopero originariamente previsto per il 24 giugno". Pur riconoscendo l'impegno delle parti coinvolte al rilancio e allo sviluppo della compagnia di Bandiera, "non sono emersi elementi rilevanti tali da revocare l'azione di protesta, che è stata quindi differita al ...

Lo sciopero di Alitalia previsto per il 24 giugno è stato rimandato al 26 luglio : Lo sciopero del personale di Alitalia previsto per lunedì 24 giugno e proclamato dai sindacati ANPAC, ANPAV e ANP, è stato rimandato al 26 luglio. Lo ha annunciato la Federazione Nazionale del Trasporto Aereo (FNTA), che riunisce piloti e assistenti di

Sciopero aerei 24 giugno : protesta del personale di Alitalia e voli a rischio : Nel corso della prima parte del mese di giugno abbiamo assistito ad una serie di agitazioni sindacali. Gli scioperi nel settore dei trasporti proseguiranno anche nelle prossime settimane. Tra le proteste più importanti si segnala lo stop da parte del personale navigante delle società facenti capo al Gruppo Alitalia. La data da cerchiare in rosso sul calendario sarà quella di lunedì 24 giugno 2019. A proclamare lo Sciopero nazionale di 24 ore ...