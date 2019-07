Alessio Sundas vola in Galles | piazzato il portiere Cuomo | nuovi ingressi nella scuderia

Il manager sportivo Alessio Sundas e il sogno americano! : Il mondo del calcio è sempre in movimento e solo le persone che sanno andare oltre ai propri limiti possono fare la differenza. Il manager sportivo ed intermediario internazionale Alessio Sundas , dal 3 luglio si trova in Florida per stipulare degli accordi con i colleghi americani per portare il mady in Italy calcistico negli Stati Uniti. Giocatori e giocatrici saranno ovviamente al centro del progetto di Sundas , ma saranno coinvolti ...

Le proposte di Alessio Sundas per rilanciare i giovani e salvaguardare i club di Serie C : Il procuratore sportivo Alessio Sundas propone alle istituzioni calcistiche nazionali ed internazionali una riforma per salvare questo calcio malato economicamente. Delle idee rivoluzionarie per rilanciare i giovani e salvaguardare i club di Serie C. Uno è quello di far giocare solo calciatori under con contratto al minimo sindacale. In questo caso la squadra avrebbe un costo di gestione molto basso, al contrario dell’attuale spesa ...