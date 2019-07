Accordo segreto sulla morte di Neil Armstrong | l' ospedale pagò 6 milioni di dollari alla

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Unda seidiper chiudere e mantenere segreta la controversiadi, il primo astronauta a mettere piedeluna, deceduto nel 2012, a 82 anni, dopo una operazione al cuore: lo rivela il New York Times, pochi giorni dopo il 50 esimo anniversario dello storico allunaggio.Secondo il quotidiano, i due figli del cosmonauta contestarono che loro padre era morto per un trattamento post chirurgico incompetente al Mercy Health-Fairfile Hospital, dopo che le infermiere rimossero i fili per un pacemaker temporaneo, che avrebbe causato una emorragia nella membrana che circonda il cuore.L’difese il trattamento ma preferì pagare 6diper sistemare la questione ed evitare una pubblicità devastante, con l’associazionedi un eroe americano.Il Nyt sostiene di aver ricevuto da uno ...

