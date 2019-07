Abilitati SFP saranno i nuovi DM | la politica deve impegnarsi

Fonte : scuolainforma

(Di mercoledì 24 luglio 2019) E’ ormai alle porte il concorso ordinario per infanzia e primaria per i docentiSFP; il bando uscirà a giorni. Sono previsti circa 17.000 posti e neanche in tutte le regioni.SFP: Concorso super selettivo Sarà un concorso altamente selettivo. Prova preselettiva, computer based, unica per territorio, accerta capacità logiche, comprensione testo, normativa scolastica; verrà svolta solo se il numero dei candidati è superiore a 3 volte il numero dei posti messi a concorso. NOTA BENE: il punteggio della preselettiva non concorre alla formazione del voto finale della GM; 1 punto risposta esatta, 0 punti risposta non data o errata. Prova scritta (ammesso solo un numero di candidati pari a 3 volte il numero dei posti messi a concorso + coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi,). ...

