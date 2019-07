A Budapest Italia spuntata | chiude senza ori

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 24 luglio 2019) L'della scherma si scopread un anno dalle Olimpiadi di Tokyo. Il mondiale disi e' chiusomedaglie d'oro per gli azzurri, capaci di raccogliere un argento e sette bronzi. Non accadeva dall'edizione di Losanna, nel 1987. Le ultime speranze di non ripetere il flop di 32 anni fa erano affidate alle squadre del fioretto maschile e della sciabola femminile. Ma entrambe hanno ceduto nelle rispettive semifinali e cosi' l'obiettivo massimo sono diventati due bronzi, da contendere a Russia (uomini) e Corea del Sud (donne). E' arrivato solo quello del fioretto, con la vittoria 45-32. Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Giorgio Avola hanno cosi' riscattato in parte l'incrocio precedente, nel quale l'aveva sprecato la chance per l'oro perdendo malamente con la Francia (45-32). Una sfida in equilibrio fino al 21 pari.Poi i transalpini hanno cambiato ritmo e ...

Federscherma : #Budapest Mondiali Assoluti Fioretto Femminile a Squadre È ARGENTO PER L’ITALIA ???????????? Le azzurre si arrendono al… - Federscherma : #Budapest Mondiali Assoluti Fioretto Femminile a Squadre ITALIA IN FINALEEEEE ?????????? Le azzurre superano in semifi… - Federscherma : #Budapest Mondiali Assoluti Fioretto Maschile a Squadre ITALIA DI BRONZO ?? ?????????? Gli azzurri superano la Russia 4… -