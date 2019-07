A Bibbiano tra la folla che accoglie Salvini |  “Qui in paese sapevamo tutti”

Cosa sappiamo del caso Bibbiano : ricordi alterati e bimbi sottratti alle famiglie : Innocenti disegni dei bambini venivano falsificati attraverso la mirata "aggiunta" di dettagli a carattere sessuale, mentre le loro abitazioni erano descritte falsamente come fatiscenti

CASO Bibbiano/ "Perché sacrificare i bambini a una famiglia astratta e strumentale?" : Il CASO degli affidi familiari a BIBBIANO è diventato oggetto di una strumentalizzazione politica ai danni dei bambini e dei genitori

Bibbiano - “4 bimbi tornano dai genitori” : la decisione dei giudici prima degli arresti. E Foti è indagato per maltrattamenti in famiglia : Quattro dei sei bambini citati nell’inchiesta Angeli e Demoni perché tolti alle proprie famiglie sono già tornati dai loro genitori naturali. La notizia, riportata dalla Gazzetta di Reggio in edicola martedì mattina, è antecedente agli arresti del 27 giugno. La decisione del giudice dei tribunale dei Minori di Bologna era stata presa dunque prima che il “caso Bibbiano” divenisse di dominio pubblico. I magistrati guidati dal ...

Matteo Salvini a Bibbiano : “In difesa di chi non si può difendere - nel silenzio della sinistra” : Mentre il governatore della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, solo ieri chiedeva di non strumentalizzare il delicato caso degli affidi illeciti per fini politici, Matteo Salvini torna a riempire le sue pagine social con post su Bibbiano, attaccando la sinistra per il "silenzio sulla questione" o per "fare business sulla pelle dei migranti e perfino dei bambini".Continua a leggere

Inchiesta Angeli e Demoni - i casi più clamorosi dei bimbi “strappati” di Bibbiano/ Seconda puntata : Seconda puntata dell'Inchiesta di Fanpage basata sulle carte dell’Inchiesta di Bibbiano, comune di 10mila abitanti in provincia di Reggio Emilia, al centro di una tempesta giudiziaria per i casi di affidi illeciti di bambini strappati alle loro famiglie per motivi inventati e a scopo di lucro. Emergono nuovi dettagli sull’Inchiesta "Angeli e Demoni" che ha scosso l’Italia: come il caso di un bambino affidato alla cuoca (lavoratrice irregolare) ...

Parlando di Bibbiano - Pausini e Nek dimostrano una sola cosa : non si informano : Prima Laura Pausini, che con un post su Facebook – pagina da cui raggiunge quasi 7 milioni di utenti – ha pubblicato un pensiero in libertà sulle indagini dell’inchiesta Angeli e demoni sui bambini sottratti alle famiglie e dati in affido in Val d’Enza. Poi Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, ci è tornato domenica. La prima ha scritto che ha deciso di “cercare questa storia perché una mia fan mi ha scritto pregandomi di informarmi. Non ne sapevo ...

Bambini di Bibbiano - i nodi dell’indagine tra tesi dell’accusa e della difesa : L’accusa: «Nelle relazioni frasi mai dette dai Bambini». La difesa: «Esagerazioni e accuse inesistenti. Incontri registrati»

Bibbiano - Salvini dà la colpa al Pd : “Che schifo la sinistra che fa business sui bambini”. I democratici : “Il Tg2 ci diffama” : L’indagine dei presunti affidi illeciti a Bibbiano sempre più strumentalizzata dai partiti per le proprie campagne politiche. Dopo gli attacchi in diretta su Rai 1 di Luigi Di Maio, oggi è il turno di Matteo Salvini che ha annunciato di voler andare “presto” a fare visita al paese in provincia di Reggio Emilia: “Questi crimini non possono e non devono restare impuniti”. Nell’inchiesta Angeli&Demoni, che a ...

Quei legami tra la consigliera Pd e i “demoni” indagati a Bibbiano : Costanza Tosi Il Partito Democratico di Bibbiano. Una presenza costante, si spera disattenta, in tutti gli eventi che hanno coinvolto il sistema degli orrori. Le indagini sugli scandali a Bibbiano proseguono. I punti si uniscono, dando vita a un tremendo intreccio che ha acceso i riflettori sull’assurdo meccanismo degli affidi in Italia. Dettagli che confermerebbero e coinvolgerebbero anche alcuni membri del Partito democratico di ...

Inchiesta Angeli e Demoni - cos’è successo ai bimbi “strappati” di Bibbiano/ Prima puntata : Nuovi dettagli dalle carte dell'Inchiesta di Bibbiano, comune di 10mila abitanti in provincia di Reggio Emilia, al centro di una tempesta giudiziaria per i casi di bambini strappati alle loro famiglie per motivi inventati e a scopo di lucro. Fanpage pubblica la Prima puntata sulle carte dell'Inchiesta "Angeli e Demoni" che ha scosso l'Italia svelando nuovi particolari sui racconti degli assistenti precari costretti a rimanere in silenzio, alle ...

Strappati ai genitori senza motivo - il calvario di 2 bimbi finiti del “sistema Bibbiano” : Il calvario di due fratellini di 2 e 5 anni finiti loro malgrado negli ingranaggi dei metodi adottati dai Servizi Sociali della Val d’Enza e ora al centro di una inchiesta del Procura di Regio Emilia che vede decine di indagati. Sottratti prima ai genitori e poi anche alla famiglia affidataria prima che un tribunale ordinasse il ritorno a casa.Continua a leggere