200 euro di aumento medio mensile per i medici | firmato il nuovo contratto

Firmato il nuovo contratto dei medici atteso da 10 anni : 200 euro di aumento mensile : È stato Firmato nella notte all'Aran il rinnovo del contratto dei medici e dirigenti del servizio sanitario nazionale. Il contratto riguarda 130.000 professionisti della sanità. L'ipotesi di rinnovo prevede un aumento medio pro capite di 200 euro al mese. A firmare tutti i sindacati medici, tranne la federazione Cimo, Anpo, e Fesmed.Continua a leggere

Wind All Inclusive Special 100 Easy Pay : minuti illimitati - 200 SMS e 100 GB di internet a 9 - 99 euro al mese : Wind lancia l'offerta All Inclusive Special 100 Easy Pay, che offre minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di internet a 9,99 euro al mese. Interessante, vero? L'articolo Wind All Inclusive Special 100 Easy Pay: minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di internet a 9,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Tim : Fondazione dona 200mila euro a sostegno progetti per il sociale (3) : (AdnKronos) – Giunta alla sua quinta edizione, Timpeople for Good, consente alle persone di Tim di presentare e sostenere idee e progetti di enti senza scopo di lucro al fine di far crescere la consapevolezza che l’impegno personale può rendere concretamente migliore la dimensione collettiva della società. Nel corso dell’anno, sono stati presentati complessivamente 50 progetti ‘ di cui 37 in ambito Social Empowerment e 13 ...

Tim : Fondazione dona 200mila euro a sostegno progetti per il sociale : Milano, 23 lug. (AdnKronos) – è Bot-Tom il vincitore dell’edizione 2019 di Timpeople for Good, l’iniziativa di Fondazione Tim finalizzata a dare spazio all’impegno delle persone del gruppo nel campo del sociale e alle loro esperienze di solidarietà. Il premio del valore di 100mila euro, è stato consegnato a Roma dal presidente Tim, Fulvio Conti. Quest’anno è stato istituito per la prima volta dalla Fondazione ...

Borse europee - apertura positiva. Spread torna sotto i 200 punti : Le Borse europee mostrano una buona impostazione in avvio degli scambi, con rialzi superiori al mezzo punto percentuale . In linea con le altre piazze finanziarie anche il <a...

Smartphone 200 euro : i migliori da comprare : Quando si è in cerca di uno Smartphone che riesca ad offrire una buona esperienza utente e che allo stesso tempo sia economico, la categoria degli Smartphone a 200 euro può essere quella più adatta. leggi di più...

5.200 euro al mese per la parrucchiera - 7 addetti alle lettere e 100mila euro per le vacanze. Quanto costa Brigitte : C’è posta per Brigitte. Stando all’ultimo rapporto dalla Corte dei conti sulle spese della presidenza francese, sono 19.500 le lettere inviate a Brigitte Macron nel 2018, in forte crescita rispetto al 2017, quando erano state appena 13.000. Una mole di lavoro costante, tanto che sette addetti dell’Eliseo hanno ricevuto l’incarico di trattare la corrispondenza della Première Dame.A Parigi, l’ex ...

Atletica - Europei Under 20 2019 : Edoardo Scotti medaglia d’oro nei 400 metri! Mattia Donola di bronzo nei 200 metri : La velocità continua a regalare soddisfazioni alla spedizione italiana agli Europei Under 20 2019 di Atletica leggera, in corso di svolgimento a Boras (Svezia). Dopo la spettacolare doppietta con Vittoria Fontana e Lorenzo Paissan nella distanza più breve, la seconda giornata ha regalato altre due prestigiose medaglie: Edoardo Scotti ha conquistato il titolo continentale nei 400m, mentre Mattia Donola si è aggiudicato il bronzo sui 200m. La ...

Trezeguet ubriaco insulta i poliziotti : «Non arrivate a 2000 euro al mese - sfigati» : È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il protagonista degli eccessi, al volante e a parole, è l’ex giocatore della Juventus David Trezeguet, fermato a Torino dopo la mezzanotte nella notte fra mercoledì e giovedì con il suo Suv. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera l’auto del campione del mondo francese è stata notata alle 00.40 in via Po, angolo via Montebello. Andava molto veloce e ...

Eliana Michelazzo : ‘Sono al limite - ho smesso di guadagnare. Ad Ibiza con 200 euro in tasca’. : Eliana Michelazzo continua ad affrontare un periodo complicato come conseguenza delle rivelazioni rese sul caso del finto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Adesso per la ex manager della showgirl sarebbero sorti anche... L'articolo Eliana Michelazzo: ‘Sono al limite,ho smesso di guadagnare. Ad Ibiza con 200 euro in tasca’. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

